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今、ナポリタンの専門店が続々とオープンしているんです。大手も参入そのワケとは？

「こちらのお店オープン前なんですけれども、すでに行列ができています」

ずら〜っと並んだ行列。みなさんのお目当ては…

「私はナポリタン」
「ナポリタンです」

濃厚なケチャップのコクがたまらな〜いナポリタンです！

先週金曜日にオープンしたナポリタンの専門店「パンチョ」。半年で6店舗オープンさせる今、注目のお店。

「味も濃いめで、唯一無二なのかな」

一番人気は「王道セット」。もちもち極太麺の上に、肉厚ベーコンと目玉焼きが乗った豪快な一皿です。

王道セット注文
「結構食べ応えあります。太麺なので食感はしっかり。おいしいです」

さらに、驚きのシステムが…

「並からメガサイズまで同じ料金なのでお得」

ナポリタン3サイズが、すべて同じ980円なんです！

「ここ2つメガです」
「スパゲッティ大好きなので」

パンチョ ブランドディレクター　鈴木和広さん
「もともと50・60代の方をターゲットにしていた。若い世代の方たちにも広げていきたく出店を重ねた」

現在は48店舗ですが、2030年までに100店舗まで展開を目指しているそう。

横浜市にある老舗のお店にも若いお客さんが。

「昔から来てるので、もう30年くらい来てますね」
「発祥の場所でもあるので、横浜が」

実はここ、お店によると『ケチャップで作るナポリタン発祥の店』。当時の懐かしい味を求めて、全国、そして世界中から多くのお客さんが訪れています。

今、ナポリタンを取り扱うお店は増加傾向にあり、改めて注目が集まっているんです！

有名弁当チェーンの“あの”「オリジン」も去年12月にスパゲッティ専門店をオープン！

看板メニューは、高温の中華鍋で一気に炒めあげたナポリタン！ガーリックオイルがコク深い味わいです。

「（中華鍋で炒めているので）香ばしい感じもする。とてもおいしい」

今でこそ弁当のイメージが強いオリジンですが、ルーツは中華料理店。そのノウハウを活かし、中華鍋で炒めるスパゲッティ専門店を新たに作ったのだそう。

「（オリジンが）運営していると安心感はある。間違いない・王道の味とイメージはつくかなと思う」

どこか懐かしさを感じるナポリタン、その人気は今後も広がっていきそうです。