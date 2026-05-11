ナポリタンに大行列！出店止まらぬ「パンチョ」に発祥の老舗…弁当のあの「オリジン」も参入！
今、ナポリタンの専門店が続々とオープンしているんです。大手も参入そのワケとは？
「こちらのお店オープン前なんですけれども、すでに行列ができています」
ずら〜っと並んだ行列。みなさんのお目当ては…
「私はナポリタン」
「ナポリタンです」
濃厚なケチャップのコクがたまらな〜いナポリタンです！
先週金曜日にオープンしたナポリタンの専門店「パンチョ」。半年で6店舗オープンさせる今、注目のお店。
「味も濃いめで、唯一無二なのかな」
一番人気は「王道セット」。もちもち極太麺の上に、肉厚ベーコンと目玉焼きが乗った豪快な一皿です。
王道セット注文
「結構食べ応えあります。太麺なので食感はしっかり。おいしいです」
さらに、驚きのシステムが…
「並からメガサイズまで同じ料金なのでお得」
ナポリタン3サイズが、すべて同じ980円なんです！
「ここ2つメガです」
「スパゲッティ大好きなので」
パンチョ ブランドディレクター 鈴木和広さん
「もともと50・60代の方をターゲットにしていた。若い世代の方たちにも広げていきたく出店を重ねた」
現在は48店舗ですが、2030年までに100店舗まで展開を目指しているそう。
横浜市にある老舗のお店にも若いお客さんが。
「昔から来てるので、もう30年くらい来てますね」
「発祥の場所でもあるので、横浜が」
実はここ、お店によると『ケチャップで作るナポリタン発祥の店』。当時の懐かしい味を求めて、全国、そして世界中から多くのお客さんが訪れています。
今、ナポリタンを取り扱うお店は増加傾向にあり、改めて注目が集まっているんです！
有名弁当チェーンの“あの”「オリジン」も去年12月にスパゲッティ専門店をオープン！
看板メニューは、高温の中華鍋で一気に炒めあげたナポリタン！ガーリックオイルがコク深い味わいです。
「（中華鍋で炒めているので）香ばしい感じもする。とてもおいしい」
今でこそ弁当のイメージが強いオリジンですが、ルーツは中華料理店。そのノウハウを活かし、中華鍋で炒めるスパゲッティ専門店を新たに作ったのだそう。
「（オリジンが）運営していると安心感はある。間違いない・王道の味とイメージはつくかなと思う」
どこか懐かしさを感じるナポリタン、その人気は今後も広がっていきそうです。