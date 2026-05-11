韓国の国民的歌手ソン・シギョン、日本のアイスショーで熱唱へ 豪華スケーターたちと名曲コラボ予告【コメント＆出演一覧】
韓国の国民的歌手ソン・シギョンが、5月30日・31日に千葉・幕張イベントホールで開催されるアイスショー『太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』に出演し、フィギュアスケーターたちとコラボすることが決まった。
【動画】ソン・シギョンが日本のアイスショー登場へ 日本語で動画メッセージ
チャ・ジュンファンは、ソン・シギョンの名曲「Every Moment of You」でコラボパフォーマンスを披露する。「Every Moment of You」は、アジア全域で社会現象を巻き起こした大ヒット韓国ドラマ『星から来たあなた』の挿入歌として広く知られるソン・シギョンの代表曲。甘くやわらかな歌声と、チャ・ジュンファンの美しく叙情的なスケーティングが融合し、『Fantasy on Ice 2026』ならではの特別なパフォーマンスを届ける。
また、ステファン・ランビエルと宮原知子は、ソン・シギョンが歌う中島みゆきの名曲「糸」でコラボレーションを披露する。世代や国境を越えて愛され続ける名曲と、世界屈指の表現力を誇る2人が織りなす幻想的なステージに注目が集まる。
今回の『Fantasy on Ice 2026』は第1部、第2部でそれぞれの世界観を演出する構成となることが発表されており、ソン・シギョンは第1部に出演。繊細かつ圧倒的な歌唱力で多くのファンを魅了し、日本でも高い人気を誇るソン・シギョンが初めてアイスショーで歌声を響かせる。今回発表された2曲以外にも、多様なコラボナンバーが用意されている。
ソン・シギョンは出演に向けてコメントのほか、動画メッセージを寄せた。
■ソン・シギョン コメント
このような貴重な機会に巡り会えたことを、大変光栄に思っております。
音楽とフィギュアスケートが交わるこの特別な舞台で、『一期一会』の瞬間を皆さまと共有できるよう、心を込めて歌います。美しい氷上の世界に音楽で参加することは、私にとっても新たな挑戦であり、期待に胸が膨らんでいます。
スケートが紡ぎ出す物語を、音楽の力でもっと豊かに感じていただけるように、最善を尽くしてまいります。
【公演概要】
■名称： 太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI
■公演日時（全3回）
2026年5月30日（土）開場 11：00 開演 12：00
2026年5月30日（土）開場 16：00 開演 17：00
5月31日（日）開場 12：00 開演 13：00
※上演時間 約3時間予定（休憩含む）。上演時間は前後する可能性あり
※休憩を挟み、第1部・第2部の二部構成
※スケーター・アーティストは全公演に出演
※グランドフィナーレには、全スケーター・全アーティストが登場
■出演スケーター
Men：ステファン・ランビエル、織田信成、田中刑事、佐藤駿、友野一希、チャ・ジュンファン、中田璃士
Women：宮原知子、坂本花織、中井亜美、青木祐奈
Ice Dance：ロランス・フルニエ・ボードリー／ギヨーム・シゼロン、櫛田育良／島田高志郎
■アーティスト：安田章大（第2部出演）、ソン・シギョン（第1部出演）、家入レオ（第2部出演）
■Fantasy on Ice Special Band：鳥山雄司（Gt.）、NAOTO（Vn.）、安部潤（Key.）
■Satoko MIYAHARA Flamenco Collaboration
SIROCO（バイレ）、El Nino Cagao（カンテ）、高橋綾（カンテ）、徳永健太郎（ギター）、森川拓哉（バイオリン＆ピアノ）、平山織絵（チェロ）、高木亮太（パーカッション）
■演出：金谷かほり
■振付：宮本賢二、鈴木明子
【動画】ソン・シギョンが日本のアイスショー登場へ 日本語で動画メッセージ
チャ・ジュンファンは、ソン・シギョンの名曲「Every Moment of You」でコラボパフォーマンスを披露する。「Every Moment of You」は、アジア全域で社会現象を巻き起こした大ヒット韓国ドラマ『星から来たあなた』の挿入歌として広く知られるソン・シギョンの代表曲。甘くやわらかな歌声と、チャ・ジュンファンの美しく叙情的なスケーティングが融合し、『Fantasy on Ice 2026』ならではの特別なパフォーマンスを届ける。
今回の『Fantasy on Ice 2026』は第1部、第2部でそれぞれの世界観を演出する構成となることが発表されており、ソン・シギョンは第1部に出演。繊細かつ圧倒的な歌唱力で多くのファンを魅了し、日本でも高い人気を誇るソン・シギョンが初めてアイスショーで歌声を響かせる。今回発表された2曲以外にも、多様なコラボナンバーが用意されている。
ソン・シギョンは出演に向けてコメントのほか、動画メッセージを寄せた。
■ソン・シギョン コメント
このような貴重な機会に巡り会えたことを、大変光栄に思っております。
音楽とフィギュアスケートが交わるこの特別な舞台で、『一期一会』の瞬間を皆さまと共有できるよう、心を込めて歌います。美しい氷上の世界に音楽で参加することは、私にとっても新たな挑戦であり、期待に胸が膨らんでいます。
スケートが紡ぎ出す物語を、音楽の力でもっと豊かに感じていただけるように、最善を尽くしてまいります。
【公演概要】
■名称： 太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI
■公演日時（全3回）
2026年5月30日（土）開場 11：00 開演 12：00
2026年5月30日（土）開場 16：00 開演 17：00
5月31日（日）開場 12：00 開演 13：00
※上演時間 約3時間予定（休憩含む）。上演時間は前後する可能性あり
※休憩を挟み、第1部・第2部の二部構成
※スケーター・アーティストは全公演に出演
※グランドフィナーレには、全スケーター・全アーティストが登場
■出演スケーター
Men：ステファン・ランビエル、織田信成、田中刑事、佐藤駿、友野一希、チャ・ジュンファン、中田璃士
Women：宮原知子、坂本花織、中井亜美、青木祐奈
Ice Dance：ロランス・フルニエ・ボードリー／ギヨーム・シゼロン、櫛田育良／島田高志郎
■アーティスト：安田章大（第2部出演）、ソン・シギョン（第1部出演）、家入レオ（第2部出演）
■Fantasy on Ice Special Band：鳥山雄司（Gt.）、NAOTO（Vn.）、安部潤（Key.）
■Satoko MIYAHARA Flamenco Collaboration
SIROCO（バイレ）、El Nino Cagao（カンテ）、高橋綾（カンテ）、徳永健太郎（ギター）、森川拓哉（バイオリン＆ピアノ）、平山織絵（チェロ）、高木亮太（パーカッション）
■演出：金谷かほり
■振付：宮本賢二、鈴木明子