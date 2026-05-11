きょう午後、北陸新幹線の小松駅と福井駅の間で架線にビニールが巻きつき、一時、停電が発生しました。この影響で、金沢駅と敦賀駅の間で上下線あわせて４本が運休しました。



ＪＲ西日本金沢支社によりますと、きょう午後１時４０分ごろ、北陸新幹線の小松駅と福井駅の間で一時的な停電が発生しました。これと同じタイミングで、加賀温泉駅から小松駅に向けて走っていた敦賀発・東京行きの「はくたか」の運転士が架線にビニールが巻き付いているのを発見し、緊急停止しました。けが人や体調不良を訴えた人はいなかったということです。





この影響で、北陸新幹線は２時間あまりにわたって金沢駅と敦賀駅間で運転を見合わせましたが、ビニールを撤去し午後３時５０分ごろに運転を再開しました。埼玉県へ帰る人「ちょうどホーム上がった時に遅れのお知らせがきたので、今の今まで観光したりとか時間をつぶしてました」「どんどん（遅れが）延び延びになっちゃって、なかなか帰れなかったらどうしようかなとかそういうことまで考えちゃいました」富山に帰ってきた人「（列車内は）みんな結構静かだったし、しょうがないよねって感じでした」このトラブルで、下りの「つるぎ」１本が運休となったほか、上りの「かがやき」１本と下りの「はくたか」２本のあわせて３本が区間運休となり、他の列車でも最大２時間１７分の遅れが出ました。