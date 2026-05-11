ケツメイシが11日、公式インスタグラムを更新。デビュー25周年記念アリーナツアー「ケツメンCAMP 2026」来場者へ注意喚起を行った。

公式インスタグラムでは「いつもケツメイシを応援いただき誠にありがとうございます。現在開催中のケツメンCAMP 2026は追加発表公演も含めた全23公演のうち9公演が終了しました」と感謝を伝え「近年、残念ながら一部のお客様による、場内へのアルコールの持ち込みや場内撮影・録音などの禁止行為に関して多くの報告を受けております」とつづった。

さらに「会場内へのアルコール飲料の持ち込みは禁止です。また、入場前の過度な飲酒はお控えください。ご自身のペースを守り、泥酔されないようご注意ください。接触行為や場内に飲料をこぼすなど、周辺のお客様の迷惑になるとともに、公演・演出の妨げとなる場合がございます。今後も改善されない場合は、アルコール飲料の販売は中止せざるを得ません」と呼びかけた。

また「ケツメイシの公演では、公式からの発信があるまでは、公のネタバレ行為は禁止しております。ライブ中はもちろん、入場〜終演後も含め、場内撮影は禁止です。これからツアーにご来場される方のためにもご理解をお願いいたします」と撮影についても注意を促した。

続けて「ごく一部のお客様の禁止行為違反による他のお客様への迷惑行為が看過できない状況となっており、自由にライブを楽しんでいただきたいというアーティストの思いに反し、このようなお願いをせざるを得ない状況を招いております。ご来場の皆様が楽しくワッショイ♪できるよう、節度をもった行動をお願いいたします。ケツメイシチーム一同」と訴えた。