[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1434銘柄・下落1422銘柄（東証終値比）
5月11日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2948銘柄。東証終値比で上昇は1434銘柄、下落は1422銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが130銘柄、値下がりは86銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は140円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3624> アクセルＭ 105.7 +29.7（ +39.1%）
2位 <7537> 丸文 1450.1 +204.1（ +16.4%）
3位 <4368> 扶桑化学 3710 +420（ +12.8%）
4位 <7955> クリナップ 1012 +100（ +11.0%）
5位 <3744> サイオス 500 +47（ +10.4%）
6位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4401 +377（ +9.4%）
7位 <7366> りたりこ 1280 +106（ +9.0%）
8位 <6481> ＴＨＫ 7487 +556（ +8.0%）
9位 <6622> ダイヘン 19000 +1380（ +7.8%）
10位 <4598> デルタフライ 211 +14（ +7.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2127> 日本Ｍ＆Ａ 561 -97.8（ -14.8%）
2位 <5603> 虹技 1192 -194（ -14.0%）
3位 <6031> ＺＥＴＡ 262.5 -30.5（ -10.4%）
4位 <8918> ランド 10 -1（ -9.1%）
5位 <5016> ＪＸ金属 5270 -450（ -7.9%）
6位 <9405> 朝日放送ＨＤ 763.1 -63.9（ -7.7%）
7位 <4960> ケミプロ 637.9 -50.1（ -7.3%）
8位 <6315> ＴＯＷＡ 3165 -210（ -6.2%）
9位 <6208> 石川製 1980 -111（ -5.3%）
10位 <6965> ホトニクス 2050.2 -111.8（ -5.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4401 +377（ +9.4%）
2位 <4385> メルカリ 4150 +262（ +6.7%）
3位 <8591> オリックス 5880 +366（ +6.6%）
4位 <4062> イビデン 16115 +460（ +2.9%）
5位 <4568> 第一三共 2725 +76.0（ +2.9%）
6位 <3289> 東急不ＨＤ 1364 +38.0（ +2.9%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1335 +30.0（ +2.3%）
8位 <6506> 安川電 6685 +111（ +1.7%）
9位 <6963> ローム 4066.8 +66.8（ +1.7%）
10位 <6471> 日精工 1375.2 +15.2（ +1.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7453> 良品計画 3584 -59.0（ -1.6%）
2位 <6981> 村田製 5865 -95（ -1.6%）
3位 <4208> ＵＢＥ 2350 -37.0（ -1.6%）
4位 <1803> 清水建 3091 -40.0（ -1.3%）
5位 <6178> 日本郵政 1848.5 -16.5（ -0.9%）
6位 <1802> 大林組 3714.5 -30.5（ -0.8%）
7位 <6702> 富士通 3314 -27.0（ -0.8%）
8位 <5802> 住友電 11125 -85（ -0.8%）
9位 <8308> りそなＨＤ 1983.5 -14.5（ -0.7%）
10位 <7731> ニコン 1954.9 -13.6（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3624> アクセルＭ 105.7 +29.7（ +39.1%）
2位 <7537> 丸文 1450.1 +204.1（ +16.4%）
3位 <4368> 扶桑化学 3710 +420（ +12.8%）
4位 <7955> クリナップ 1012 +100（ +11.0%）
5位 <3744> サイオス 500 +47（ +10.4%）
6位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4401 +377（ +9.4%）
7位 <7366> りたりこ 1280 +106（ +9.0%）
8位 <6481> ＴＨＫ 7487 +556（ +8.0%）
9位 <6622> ダイヘン 19000 +1380（ +7.8%）
10位 <4598> デルタフライ 211 +14（ +7.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2127> 日本Ｍ＆Ａ 561 -97.8（ -14.8%）
2位 <5603> 虹技 1192 -194（ -14.0%）
3位 <6031> ＺＥＴＡ 262.5 -30.5（ -10.4%）
4位 <8918> ランド 10 -1（ -9.1%）
5位 <5016> ＪＸ金属 5270 -450（ -7.9%）
6位 <9405> 朝日放送ＨＤ 763.1 -63.9（ -7.7%）
7位 <4960> ケミプロ 637.9 -50.1（ -7.3%）
8位 <6315> ＴＯＷＡ 3165 -210（ -6.2%）
9位 <6208> 石川製 1980 -111（ -5.3%）
10位 <6965> ホトニクス 2050.2 -111.8（ -5.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4401 +377（ +9.4%）
2位 <4385> メルカリ 4150 +262（ +6.7%）
3位 <8591> オリックス 5880 +366（ +6.6%）
4位 <4062> イビデン 16115 +460（ +2.9%）
5位 <4568> 第一三共 2725 +76.0（ +2.9%）
6位 <3289> 東急不ＨＤ 1364 +38.0（ +2.9%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1335 +30.0（ +2.3%）
8位 <6506> 安川電 6685 +111（ +1.7%）
9位 <6963> ローム 4066.8 +66.8（ +1.7%）
10位 <6471> 日精工 1375.2 +15.2（ +1.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7453> 良品計画 3584 -59.0（ -1.6%）
2位 <6981> 村田製 5865 -95（ -1.6%）
3位 <4208> ＵＢＥ 2350 -37.0（ -1.6%）
4位 <1803> 清水建 3091 -40.0（ -1.3%）
5位 <6178> 日本郵政 1848.5 -16.5（ -0.9%）
6位 <1802> 大林組 3714.5 -30.5（ -0.8%）
7位 <6702> 富士通 3314 -27.0（ -0.8%）
8位 <5802> 住友電 11125 -85（ -0.8%）
9位 <8308> りそなＨＤ 1983.5 -14.5（ -0.7%）
10位 <7731> ニコン 1954.9 -13.6（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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