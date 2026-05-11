　5月11日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2948銘柄。東証終値比で上昇は1434銘柄、下落は1422銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが130銘柄、値下がりは86銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は140円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3624>　アクセルＭ　　　　105.7　 +29.7（ +39.1%）
2位 <7537>　丸文　　　　　　 1450.1　+204.1（ +16.4%）
3位 <4368>　扶桑化学　　　　　 3710　　+420（ +12.8%）
4位 <7955>　クリナップ　　　　 1012　　+100（ +11.0%）
5位 <3744>　サイオス　　　　　　500　　 +47（ +10.4%）
6位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 4401　　+377（　+9.4%）
7位 <7366>　りたりこ　　　　　 1280　　+106（　+9.0%）
8位 <6481>　ＴＨＫ　　　　　　 7487　　+556（　+8.0%）
9位 <6622>　ダイヘン　　　　　19000　 +1380（　+7.8%）
10位 <4598>　デルタフライ　　　　211　　 +14（　+7.1%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2127>　日本Ｍ＆Ａ　　　　　561　 -97.8（ -14.8%）
2位 <5603>　虹技　　　　　　　 1192　　-194（ -14.0%）
3位 <6031>　ＺＥＴＡ　　　　　262.5　 -30.5（ -10.4%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　 10　　　-1（　-9.1%）
5位 <5016>　ＪＸ金属　　　　　 5270　　-450（　-7.9%）
6位 <9405>　朝日放送ＨＤ　　　763.1　 -63.9（　-7.7%）
7位 <4960>　ケミプロ　　　　　637.9　 -50.1（　-7.3%）
8位 <6315>　ＴＯＷＡ　　　　　 3165　　-210（　-6.2%）
9位 <6208>　石川製　　　　　　 1980　　-111（　-5.3%）
10位 <6965>　ホトニクス　　　 2050.2　-111.8（　-5.2%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 4401　　+377（　+9.4%）
2位 <4385>　メルカリ　　　　　 4150　　+262（　+6.7%）
3位 <8591>　オリックス　　　　 5880　　+366（　+6.6%）
4位 <4062>　イビデン　　　　　16115　　+460（　+2.9%）
5位 <4568>　第一三共　　　　　 2725　 +76.0（　+2.9%）
6位 <3289>　東急不ＨＤ　　　　 1364　 +38.0（　+2.9%）
7位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1335　 +30.0（　+2.3%）
8位 <6506>　安川電　　　　　　 6685　　+111（　+1.7%）
9位 <6963>　ローム　　　　　 4066.8　 +66.8（　+1.7%）
10位 <6471>　日精工　　　　　 1375.2　 +15.2（　+1.1%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7453>　良品計画　　　　　 3584　 -59.0（　-1.6%）
2位 <6981>　村田製　　　　　　 5865　　 -95（　-1.6%）
3位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2350　 -37.0（　-1.6%）
4位 <1803>　清水建　　　　　　 3091　 -40.0（　-1.3%）
5位 <6178>　日本郵政　　　　 1848.5　 -16.5（　-0.9%）
6位 <1802>　大林組　　　　　 3714.5　 -30.5（　-0.8%）
7位 <6702>　富士通　　　　　　 3314　 -27.0（　-0.8%）
8位 <5802>　住友電　　　　　　11125　　 -85（　-0.8%）
9位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1983.5　 -14.5（　-0.7%）
10位 <7731>　ニコン　　　　　 1954.9　 -13.6（　-0.7%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース