チャンスの時間…既婚者芸人たちが独身芸人に愛のスパルタ説教
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#361を５月10日（日）に無料放送した。
５月10日（日）放送の#361では、結婚を“正義”とする既婚者芸人たちが恋愛に悩む独身芸人にアドバイスをする企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を放送。アドバイザーには、スーパーマラドーナ・田中一彦、ラブレターズ・溜口佑太朗、ザ・マミィ・酒井貴士、野田ちゃんが登場。最初の相談者として真空ジェシカ・ガクが登場し、「依存体質の彼女と別れて正解だったのか？」と悩みを打ち明ける。これに対し野田ちゃんは「彼女が依存体質になるのはあなたのせい」と断言し、田中も「自分の時間があると思うな」と厳しく説教。さらに野田ちゃんは「女性を見極めるには学生時代の部活を聞けばいい」と提言し、「裏をかくスポーツやってるやつ、ロクなやついない」と偏見をむき出しに。ガクの元彼女がハンドボール部だったと知ると「最悪じゃん！」と声を荒げ、スタジオの爆笑を誘った。
また、ガクが“GPS監視”をめぐる喧嘩について語ると、酒井は「スマホを２台にしましょう」と提案。「片方の携帯にGPSを入れておく」「Uber Eatsをやってる後輩のポケットに入れておいてください」「絶対に追いつかれない」とリアルすぎるアドバイスを披露。「私の経験から……」と実体験であることを明かした酒井に、ガクは「浮気のテクニック知りたいわけじゃない」と困惑。
続いての相談者として登場したリンダカラー∞・Denは、「芸人という仕事を理解してもらえない」という悩みを告白。この悩みに対し酒井は「チップ制度を導入してください」と独自の夫婦円満術を伝授。「リビングを掃除してくれたら100円、飲み会が長引いたら3000円あげる」と語り、夜の営みについても「大きい（金額）のを渡す。そうするとノリノリで頑張ってくれます。とてもWin-Winな関係ができる」と明かし、Denは思わず「お金で買収してるだけじゃないですか」とツッコミ。
一方、「意外とこの人ムキムキやん！っていうところを見せたらええんちゃう？」「ムキムキな体を見せたれ！」と言いながらシャツをめくった田中が、腹に仕込んでいた“まさかのボケ”に大悟が「成長したなぁ、こいつ」と爆笑する展開も。さらに続けて田中がポケットから取り出した“あるもの”に大悟は腹を抱えて笑い、ノブも「お笑い界に光がさした」と爆笑。予測不能な田中の暴走と既婚芸人たちの暴論連発に、Denも「一番ヒドい回だった」とドン引きする事態に……。
本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
５月10日（日）放送の#361では、結婚を“正義”とする既婚者芸人たちが恋愛に悩む独身芸人にアドバイスをする企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を放送。アドバイザーには、スーパーマラドーナ・田中一彦、ラブレターズ・溜口佑太朗、ザ・マミィ・酒井貴士、野田ちゃんが登場。最初の相談者として真空ジェシカ・ガクが登場し、「依存体質の彼女と別れて正解だったのか？」と悩みを打ち明ける。これに対し野田ちゃんは「彼女が依存体質になるのはあなたのせい」と断言し、田中も「自分の時間があると思うな」と厳しく説教。さらに野田ちゃんは「女性を見極めるには学生時代の部活を聞けばいい」と提言し、「裏をかくスポーツやってるやつ、ロクなやついない」と偏見をむき出しに。ガクの元彼女がハンドボール部だったと知ると「最悪じゃん！」と声を荒げ、スタジオの爆笑を誘った。
続いての相談者として登場したリンダカラー∞・Denは、「芸人という仕事を理解してもらえない」という悩みを告白。この悩みに対し酒井は「チップ制度を導入してください」と独自の夫婦円満術を伝授。「リビングを掃除してくれたら100円、飲み会が長引いたら3000円あげる」と語り、夜の営みについても「大きい（金額）のを渡す。そうするとノリノリで頑張ってくれます。とてもWin-Winな関係ができる」と明かし、Denは思わず「お金で買収してるだけじゃないですか」とツッコミ。
一方、「意外とこの人ムキムキやん！っていうところを見せたらええんちゃう？」「ムキムキな体を見せたれ！」と言いながらシャツをめくった田中が、腹に仕込んでいた“まさかのボケ”に大悟が「成長したなぁ、こいつ」と爆笑する展開も。さらに続けて田中がポケットから取り出した“あるもの”に大悟は腹を抱えて笑い、ノブも「お笑い界に光がさした」と爆笑。予測不能な田中の暴走と既婚芸人たちの暴論連発に、Denも「一番ヒドい回だった」とドン引きする事態に……。
本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
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