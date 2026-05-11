この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「なすはもう、炒めない。レンジ５分でとろける照りなすが旨すぎる」と題した動画を公開しました。フライパンを使わず、電子レンジで加熱するだけで簡単にとろとろの照りなすが作れる、画期的なレシピを紹介しています。

動画ではまず、なす2本をよく洗い、頭とお尻を切り落として乱切りにします。「切ってすぐ加熱するのでアク抜き不要」とのことで、調理の手間が省けるのが嬉しいポイントです。カットしたなすはポリ袋に入れ、片栗粉を加えてよく振り、表面をコーティング。こうすることで、後から調味料が絡みやすくなります。

味付けは「2倍濃縮めんつゆ」と「ごま油」の2つだけ。「めんつゆは魔法の調味料です」「香りとコクをプラス」と説明しています。耐熱容器に調味料を合わせ、コーティングしたなすを投入してよく混ぜ合わせます。なすが容器からあふれそうになっても、「加熱すると小さくなるから大丈夫」とのことです。

ふんわりとラップをかけたら、あとは電子レンジにお任せ。加熱後、熱々のなすをよく混ぜ合わせ、仕上げにカットねぎを散らして完成です。動画では、「とろける茄子が最高に旨い！安くて、簡単で、旨い。こういうのがいい」と、その手軽さと美味しさを絶賛しています。

あと一品おかずが欲しい時や、火を使いたくない暑い日の献立に、このレンジ調理の照りなすを試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・なす 2本
・片栗粉 大さじ1
・2倍濃縮めんつゆ 大さじ3
・ごま油 大さじ1
・カットねぎ 適量

［作り方］
1. よく洗ったなすの頭とお尻部分をカットし、回転させながら乱切りにする。
2. ポリ袋を広げてカットしたなすを入れ、片栗粉大さじ1を加えて袋を振り、なすをコーティングする。
3. 耐熱容器に2倍濃縮めんつゆとごま油を入れ、混ぜ合わせる。
4. なすを耐熱容器に投入し、調味料と絡める。
5. ふんわりとラップをして、電子レンジで加熱する（500Wで6分、または600Wで5分）。
6. レンジから取り出し、全体をよく混ぜ合わせる。
7. お好みでカットねぎを散らして完成。いりごまをかけても美味しくいただけます。

YouTubeの動画内容

00:03

アク抜き不要！なすを乱切りにする
00:25

片栗粉を入れて袋をふりふり
00:33

味付けはめんつゆとごま油だけ
00:58

電子レンジにお任せで加熱
01:27

とろける絶品照りなすの完成

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