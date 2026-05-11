５月１１日（月）のヒルナンデス！は★上野・浅草エリアにおでかけ！大人が楽しめる魅力再発見の旅！★
★上野・浅草エリアにおでかけ！大人が楽しめる魅力再発見の旅！★
東京・人気観光地の新たな魅力を再発見！
大人が楽しいお出かけスポット巡り！
今回は三社祭直前で盛り上がる、東京観光の王道、上野・浅草エリアを調査！
＜出演者＞
小島奈津子・白石美帆・くわばたりえ（クワバタオハラ）
◾️今回ご紹介した店舗
★上野東照宮
東京都台東区上野公園
◎参拝 無料
◎拝観料 大人 ７００円 小学生 ３００円
★飯田屋
東京都台東区西浅草
◎キャベみじん ２,２００円
◎こめコレ！いち押し米とぎボウル (１〜４合) １,６５０円
★出町久屋
東京都台東区西浅草
◎透明醤油（５４０円）
◎ゆずホットソース（648円）
◎フォーム透明醤油（2,160円）
◎わさびオイル（1,080円）
◎平成（540円）
★エキュート上野
東京都台東区上野
・HANAGATAYA エキュート上野店
◎舟和 エキュート上野限定
手作りぱん玉 2個 ６４８円 ※数量限定販売
・フィナンシェ専門店 フリアンズギャラリー
◎PANDA #pf8（８粒入）１,６８０円 ※エキュート上野限定
◎白トリュフのフィナンシェ (５個入) ２,５５０円 ※数量限定
・銀座甘楽
エキュート上野駅限定
パンダの繭衣（ルビ：まゆごろも）１個 ２３７円
・かきたねキッチン
◎かきたね 海老マヨネーズ味 ４９６円
◎かきたね 串カツソース味 ４９６円 ※期間限定
◎かきたね 江戸前天ぷら味 ５袋 ８６４円/１２袋 １,７２８円
・寿司 佐渡弁慶
◎弁慶 9貫 １,５４５円
・ザ スタンダード ベイカーズ
◎エキュート上野限定 チョコパンダメロンパン ４４０円
・COFFEE & BAR gg KURAMAE
◎Blend Coffee Regular(レギュラー) ５５０円
◎Caramel Latte Ice Bottle(アイスボトル) ７９０円
◎チーズケーキ ５００円 ※店内利用のみ
◎ペリカン食パンのハニーバタートースト ５７０円 ※1日数量限定