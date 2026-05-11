★上野・浅草エリアにおでかけ！大人が楽しめる魅力再発見の旅！★

 

東京・人気観光地の新たな魅力を再発見！

大人が楽しいお出かけスポット巡り！

今回は三社祭直前で盛り上がる、東京観光の王道、上野・浅草エリアを調査！

　　

＜出演者＞

小島奈津子・白石美帆・くわばたりえ（クワバタオハラ）

◾️今回ご紹介した店舗

★上野東照宮

東京都台東区上野公園

◎参拝　無料

◎拝観料　大人　７００円　小学生　３００円

 

★飯田屋

東京都台東区西浅草

◎キャベみじん　２,２００円

◎こめコレ！いち押し米とぎボウル　(１〜４合)　１,６５０円

 

★出町久屋

東京都台東区西浅草

◎透明醤油（５４０円）

◎ゆずホットソース（648円）

◎フォーム透明醤油（2,160円）

◎わさびオイル（1,080円）

◎平成（540円）

 

★エキュート上野

東京都台東区上野

・HANAGATAYA エキュート上野店

◎舟和　エキュート上野限定

手作りぱん玉　2個 ６４８円　※数量限定販売

 

・フィナンシェ専門店　フリアンズギャラリー

◎PANDA #pf8（８粒入）１,６８０円　　※エキュート上野限定

◎白トリュフのフィナンシェ　(５個入)　２,５５０円 ※数量限定

 

・銀座甘楽

エキュート上野駅限定

パンダの繭衣（ルビ：まゆごろも）１個 ２３７円

 

・かきたねキッチン

◎かきたね　海老マヨネーズ味　４９６円

◎かきたね　串カツソース味　　４９６円　※期間限定

◎かきたね　江戸前天ぷら味　５袋 ８６４円/１２袋 １,７２８円

 

・寿司 佐渡弁慶

◎弁慶 9貫　１,５４５円

 

・ザ スタンダード　ベイカーズ

◎エキュート上野限定　チョコパンダメロンパン　４４０円

 

・COFFEE & BAR gg KURAMAE

◎Blend Coffee　Regular(レギュラー)　５５０円

◎Caramel Latte　Ice Bottle(アイスボトル)　７９０円

◎チーズケーキ　５００円　※店内利用のみ

◎ペリカン食パンのハニーバタートースト　　５７０円　※1日数量限定

 