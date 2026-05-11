痩せたい…けどアイスも食べたい人必見！5分で簡単！まんまキウイのアイスキャンディーのレシピ

料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。ダイエット中でも甘いものが食べたいって時、ありますよね。そんな時に役に立つ優秀なスイーツが、『キウイのアイスキャンディー』です。今回は、キウイの効果と作り方をご紹介します。

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キウイのアイスキャンディーを作るのにかかる時間 約5分

キウイのアイスキャンディーのカロリー 約16kcal／1人分

痩せたい人のおやつに！キウイのアイスキャンディー

ダイエット中でも甘いものが食べたいって時、ありますよね。そんな時に役に立つ優秀なスイーツが、『キウイのアイスキャンディー』です。

今回は、キウイの効果とヘルシーなアイスキャンディーの作り方をご紹介します。

キウイは、食物繊維とビタミンCが豊富で、腸内環境を整えて代謝を促進してくれる上に、低カロリーなので、ダイエット時の間食の置き換えにもぴったり。さらに血糖値の急激な上昇を抑えることができる低GI値食品でもあります。

今回ご紹介する『キウイのアイスキャンディー』は、キウイの自然な甘さと酸味、凍った時の食感共に、満足感のあるおやつになります。

作り方はとっても簡単！皮を剥いて輪切りにしたキウイに、アイススティック棒を刺して 凍らせるだけ。キウイの酸味が気になる方は、手始めにゴールデンキウイで作ることをお勧めします。

グリーンキウイに比べ、ゴールデンキウイは酸味が控えめで甘さが強いので、よりアイスキャンディーっぽさを感じられます。

アイスキャンディーっぽさを楽しむポイントは、アイススティック棒に刺すこと。これだけで、アイスキャンディーを食べてる気分が味わえます。アイススティック棒は、100円ショップやネットショップなどでも手に入ります。50本入りで150円くらいで購入できるので、探してみてください。

キウイのアイスキャンディーの材料（6個分）

ゴールデンキウイ 1個

グリーンキウイ 1個

キウイのアイスキャンディーの作り方

．粥璽襯妊鵐ウイ・キウイをそれぞれ皮を剥いて、3等分の輪切りにします。

◆．粥璽襯妊鵐ウイ・キウイそれぞれに、アイススティック棒を指刺してバットに並べ、ラップをして冷凍庫で2時間以上冷やし固めます。

凍ったら完成です。

キウイのアイスキャンディーは、断面も可愛いらしいですよね。我が家では、冷凍庫にストックしておくと、おやつだけじゃなく、お風呂上がりや食後にと、いろんなシチュエーションで大活躍しています。

キウイの鮮度を見分ける時は、色が均一なもの、うぶ毛が密で破損がないもの、皮にハリがあるもの、表面にシワがないものを選びましょう。

保存するときは冷暗所で。キウイは収穫後に追熟が始まります。熟してない場合は、りんごやバナナと一緒に常温で保存すると早く熟します。長期保存したい場合は、熟してないものをビニール袋に入れ、冷蔵庫に入れると長く保存できます。

保存の際は、実を重ね過ぎないように。最適熟度は、軽く握って弾力があるくらいが目安です。

余談ですが、剥いた皮を捨てちゃうのはもったいない！酵素は皮に含まれているので、剥いた皮を焼く前の硬い肉に乗せておくと柔らかくなるのでぜひ有効活用してみてください。

ダイエット中のおやつは、『キウイのアイスキャンディー』で満足感を味わってみてはいかがでしょうか？

※記事内のカロリー表示は文部科学省「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」をもとにAIにより算出したものです