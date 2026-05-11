つけ麺専門店の“濃厚豚骨魚介スープ”がカレーに… つけ麺スープ×カレーの「三田のラーカレ」登場【三田製麺所】

つけ麺チェーンの「三田製麺所」は、5月7日から5月31日まで、つけ麺スープとカレーを融合した「三田のラーカレ」を期間限定で販売している。価格は400円(税込)。

ハウスギャバン社が推進する「ラーカレ®」プロジェクトに参画し、三田製麺所ならではの濃厚豚骨魚介スープをベースに開発した。

「ラーカレ®」は、ラーメン店のスープをベースに仕立てるカレーライスのこと。一般的なカレーラーメンとは異なり、“ごはんで食べる新たな一皿”として提供される新ジャンルの料理だ。

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〈濃厚豚骨魚介スープの旨みとスパイスが融合〉

「三田のラーカレ」は、濃厚な豚骨魚介スープの旨みをベースに、カレースパイスの刺激を重ねた“やみつき系”の一皿。コクとパンチがありながらも重すぎないバランスに仕上げた。

さらに、海苔や魚粉の風味を加えることで、つけ麺好きにも楽しめる一体感のある味わいを実現。そのまま食べるだけでなく、つけ麺と組み合わせたり、追い飯や生卵、チャーシュー、ねぎなどを加えたりと、ラーメン店ならではのアレンジも提案している。

※在庫がなくなり次第終了

※終売時期は店舗ごとに異なる場合あり

※テイクアウト対象外

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〈販売店舗〉

新宿西口店/池袋西口店/国分寺並木店/多摩NT店/川崎店/梅田店/なんば店/泉北店/美原南インター店/豊田インター店/岡崎店/紙屋町店