好きな「ディズニーリゾートのレストラン」ランキング！ 2位「ブルーバイユー・レストラン」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ディズニーリゾートに関するアンケートを実施しました。その中から、好きな「ディズニーリゾートのレストラン」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「店内が夜のニューオーリンズのような幻想的な雰囲気で、落ち着いた空間の中で食事が楽しめるうえ、ボートが通る景色も特別感があり、非日常を味わえるのが魅力だから」（30代男性／埼玉県）、「カリブの海賊の中にあるレストランで、常に夜の港町のようなロマンチックな空間が広がっているからです」（60代男性／愛知県）、「アトラクションに併設されていることで世界観に没入できるから。アトラクション側の席を希望するとよりワクワク感を体感できるから」（40代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「どうしても、リゾート内のご飯は味が濃かったり、洋食や軽食、スウィーツが多くなりがちなので、そんな中北斎で白米を食べるとホッとするからです」（40代女性／北海道）、「何年も前ですが、どこのレストランも混んでいて比較的空いていたので利用しました。ゆっくり落ち着いて食事がとれることと、フードワゴンなどで食べ歩きをした後でも、さっぱりとした和食で気分を満たしてくれるからです」（50代女性／神奈川県）、「事前予約をしておけば待たずにスムーズに入れるので子ども連れにはありがたいからです」（20代女性／愛媛県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：ブルーバイユー・レストラン／33票19世紀半ばのアメリカ南部を彷彿（ほうふつ）とさせるエレガントなレストラン。アトラクション「カリブの海賊」の内部にあり、常に夕暮れ時の静かな雰囲気が漂う中でコース料理を楽しめます。特別な記念日やデートに選ばれる、パーク内屈指のロマンチックなスポットです。
1位：れすとらん北齋／36票浮世絵師・葛飾北斎にちなんで命名された和食レストラン。19世紀後半、西洋で流行したジャポニスムを感じさせる趣ある店内で、本格的な和食を楽しめます。うどんや天ぷらなど、子どもから年配の方まで安心して食べられるメニューがそろっており、家族連れからも圧倒的な支持を集めています。
回答者からは「どうしても、リゾート内のご飯は味が濃かったり、洋食や軽食、スウィーツが多くなりがちなので、そんな中北斎で白米を食べるとホッとするからです」（40代女性／北海道）、「何年も前ですが、どこのレストランも混んでいて比較的空いていたので利用しました。ゆっくり落ち着いて食事がとれることと、フードワゴンなどで食べ歩きをした後でも、さっぱりとした和食で気分を満たしてくれるからです」（50代女性／神奈川県）、「事前予約をしておけば待たずにスムーズに入れるので子ども連れにはありがたいからです」（20代女性／愛媛県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)