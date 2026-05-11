松田翔太×高級外車の2ショットが注目

俳優の松田翔太さんが2026年4月28日に自身のインスタグラムを更新し、ポルシェとの2ショットを公開しました。

どのようなモデルが映っていたのでしょうか。

【画像】「松田翔太」×「ポルシェ」を画像で見る！（11枚）

松田さんとともに映っていたのは、ドイツの自動車メーカー・ポルシェが手がける高級SUV「カイエン」です。

カイエンは2002年の初代登場以来、同ブランドを代表するSUVとして位置づけられてきました。

2025年11月にはシリーズ初のフルEV（電気自動車）「カイエン・エレクトリック」が世界初公開され、今回のモデルはその電動化された最新世代にあたります。

ボディサイズは全長4985mm×全幅1980mm×全高1674mmで、ホイールベースは3023mm。大型SUVらしい存在感を備えています。

エクステリアはロングノーズと流れるようなルーフラインが特徴で、シャープなLEDヘッドライトや低いボンネット、ワイドフェンダーなどにより、EV化しながらもカイエンらしいスポーティな印象を保っています。

インテリアには14.25インチの曲面ディスプレイを中心とした新世代デジタルコックピットを採用。視認性と操作性を高めつつ、EVらしい先進性とポルシェのデザイン言語を組み合わせた室内空間となっています。

パワートレインはアウディと共同開発したEV専用「PPE」プラットフォームを採用し、800Vの急速充電（最大400kW）に対応。約10分で300km分を充電できる性能を備えています。

駆動方式は4WDを採用しており、最高出力は325kW（442PS）を発揮。EVでありながら十分なパワーを備えており、0-100km／h加速は4.8秒と発進性能も高い水準です。

最高速度は230km／hに達し、航続距離は最大642kmと、日常使いからロングドライブまで幅広いシーンに対応できる性能が確保されています。

なお、車両価格（税込）は1335万円からの設定となっています。

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松田さんは自身のインスタグラムの投稿にて「ポルシェカイエンElectricとポルトガルでの大人の遠足、最高でした」と報告しています。

アップされた複数枚の写真には、ポルトガルの街並みと共にカイエンが映るショットや景色と共にサングラスをかけた松田さんのクールな姿などが収められていました。

この投稿に対しユーザーからは「どの角度からもカッコ良すぎる」「世界一かっこいい」「素敵な横顔と車に見惚れちゃいます」など、反響が寄せられていました。