紅しょうが稲田、江口のりこに結婚相談したところ…“まさかの答え”を出されてショック！

本日5月11日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。

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日本一の桜の名所と称される青森県・弘前城を舞台にする今回、江口のりこと紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）が参戦する。

一同が今回の旅で探すのは、弘前の五大桜絶景「最長寿の一本桜」「300メートル続く桜の回廊」「桜のハート」「お濠を彩る赤い橋と桜並木」「天守を囲うしだれ桜」と、弘前を代表する2大絶品グルメ「アップルパイ」と「弘前フレンチ」。

想像を超える圧倒的な絶景と激ウマな弘前グルメに、一同は終始感動の大騒ぎ。

さらに今回の旅では、伊達みきおに熊元プロレスという心強い爆食仲間ができたことで、これまで以上に欲望むき出しで爆食の大暴走。それに触発されて、江口もまさかの食べまくりに。

◆弘前の絶品グルメの数々！

弘前名物のアイスの屋台を発見し、聞き込みがてら早くも「りんごシャーベット」をいただく一同。

江口は「あぁ、美味しい！」と笑顔を見せ、サンド＆紅しょうがも大満喫。食欲のスイッチが入った一同はこの後も食べて食べて食べまくることに。

観光客でにぎわう弘前城では出店も数多く並び、伊達＆熊プロの爆食コンビは大興奮。

和菓子のお店では、伊達＆熊プロは「三色団子」で乾杯をして爆速で完食する。「羽二重餅」をいただいた江口も「餅って美味しいな！最高や」とペロリ。

さらに暴走する爆食コンビはきりたんぽを肉で巻いた「肉巻タンポ」を見つけると、阻止しようとする稲田を振り切りまたしても寄り道。しかも、爆食コンビにつられて江口も「私も食べたい！」とのっかり、結局みんなでいただくことに。

また目的の絶品グルメでは、一同のテンションがさらに爆上がり。りんごの生産量全国1位の青森県弘前市にはアップルパイのお店が40店舗以上あるなか、グルメ本の表紙にもなった超名店を発見して大興奮だ。

爽やかな酸味のある青森県産「紅玉」を使った、りんごのシャキシャキ食感とパイ生地のサクサクとした歯ごたえが魅力の「アップルパイ」をいただいた一同は大感激する。

そして、実はフランス料理店が数多くある弘前の中でも地元民が激推しするお店では、「りんごの冷製スープ」など極上の弘前フレンチをいただき、江口は「このテレビ最高！」と大喜び。

そんな弘前グルメを存分に楽しむ一同だが、途中、暴走しまくる爆食コンビとそれを阻止する稲田の激しい攻防戦も勃発する。

◆「弘前ねぷた」も体感！

グルメを大満喫する一同は、弘前の五大桜絶景でも大興奮。

さらに今回、一同は弘前で毎年8月に開催される300年以上の歴史を誇る「弘前ねぷたまつり」を体感できる「ねぷた村」にも立ち寄る。

武者絵が描かれた大迫力の山車を前に、太鼓叩きにも挑戦させてもらえることに。威勢のいいかけ声とともに一生懸命に太鼓を叩いて全力で楽しむ一同。はたしてその腕前は？

弘前の魅力を余すところなく満喫する一同は、ハイテンションで道中のトークも大盛り上がり。

「俳優と結婚するために上京した」という稲田の話題では、稲田が江口に結婚相談したところ、江口はまさかの答えを出し、稲田はショックを受けることに。

◆旅のゴールは“日本三大夜桜の1つ”

にぎやかな旅の締めくくりは、日本三大夜桜の1つと言われる弘前城の「夜桜舟から見上げる桜トンネル」。

期待に胸を膨らませながら濠を進む一同だが、その先には期待をはるかに上回る大絶景が待ち受けることに。

「すげーーーーー！」「うわぁ！」と感嘆の声を上げるなか、富澤たけしが何やら異変を見せ…感動のあまりに涙。はたして、どんな光景が待ち受けているのか？