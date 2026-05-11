King & Princeが「らいおんハート」を披露！『うたコン』で「家族に贈るうた」を特集
5月12日19時57分より、NHK総合にて『うたコン』が放送される。
■曲目（アーティスト50音順）
「おかえり」絢香
「OK! GO!」絢香
「東京だョおっ母さん」市川由紀乃
「母に捧げるバラード」海援隊
「home」木山裕策
「らいおんハート」King & Prince
「Waltz for Lily」King & Prince
「陽が沈む前に…」真田ナオキ 増子直純（怒髪天）
「兄弟船」鳥羽一郎 山川豊
「だんご3兄弟」速水けんたろう 茂森あゆみ
「ありがとうの花」花田ゆういちろう ながたまや 佐久本和夢 アンジェ 速水けんたろう 茂森あゆみ
■世代を超えて家族を繋いできた名曲の数々を紹介
母の日が近い今回は、「家族に贈るうた」と題し、親や子ども、兄弟や祖父母など、かけがえのない人への思いを歌った名曲の数々を届ける。
絢香は、遠く離れた故郷の家族を思い作ったという「おかえり」を、海援隊は言わずと知れた名曲「母に捧げるバラード」を、King & Princeは、大切な人への愛を歌った「らいおんハート」を披露する。
また、現在肺がんの闘病を続ける山川豊は、兄・鳥羽一郎とともに出演。闘病中の支えになったという兄とのエピソードとともに、兄弟の絆を描いた「兄弟船」をふたりで披露する。
さらに2025年、初孫が生まれおじいちゃんになった木山裕策は、家族への無償の愛を歌った「home」を、市川由紀乃は尊敬する島倉千代子が歌った「東京だョおっ母さん」を歌う。
貴重なアーカイブ映像とともに名曲を紹介する「うたのミュージアム」のコーナーは、『おかあさんといっしょ』を特集。「だんご3兄弟」で一世を風靡した速水けんたろう、茂森あゆみをはじめ、現在の歌のおにいさんやおねえさんも登場。世代を超えて、家族を繋いできた名曲の数々を紹介する。
絢香、King & Princeの最新曲に加え、真田ナオキは怒髪天の増子直純とともに話題曲を披露する。
■番組情報
NHK総合『うたコン』
05/12（火）19:57～20:42
※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し配信（放送後1週間）あり
※NHK大阪ホールから生放送
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演：絢香、市川由紀乃、海援隊、木山裕策、King & Prince、真田ナオキ、鳥羽一郎、増子直純（怒髪天）、山川豊、速水けんたろう、茂森あゆみ、花田ゆういちろう、ながたまや、佐久本和夢、アンジェ
■関連リンク
『うたコン』番組サイト
https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/