King & Princeが「らいおんハート」を披露！『うたコン』で「家族に贈るうた」を特集

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5月12日19時57分より、NHK総合にて『うたコン』が放送される。

■曲目（アーティスト50音順）

「おかえり」絢香

「OK! GO!」絢香

「東京だョおっ母さん」市川由紀乃

「母に捧げるバラード」海援隊

「home」木山裕策

「らいおんハート」King & Prince

「Waltz for Lily」King & Prince

「陽が沈む前に…」真田ナオキ 増子直純（怒髪天）

「兄弟船」鳥羽一郎 山川豊

「だんご3兄弟」速水けんたろう 茂森あゆみ

「ありがとうの花」花田ゆういちろう ながたまや 佐久本和夢 アンジェ 速水けんたろう 茂森あゆみ

■世代を超えて家族を繋いできた名曲の数々を紹介

母の日が近い今回は、「家族に贈るうた」と題し、親や子ども、兄弟や祖父母など、かけがえのない人への思いを歌った名曲の数々を届ける。

絢香は、遠く離れた故郷の家族を思い作ったという「おかえり」を、海援隊は言わずと知れた名曲「母に捧げるバラード」を、King & Princeは、大切な人への愛を歌った「らいおんハート」を披露する。

また、現在肺がんの闘病を続ける山川豊は、兄・鳥羽一郎とともに出演。闘病中の支えになったという兄とのエピソードとともに、兄弟の絆を描いた「兄弟船」をふたりで披露する。

さらに2025年、初孫が生まれおじいちゃんになった木山裕策は、家族への無償の愛を歌った「home」を、市川由紀乃は尊敬する島倉千代子が歌った「東京だョおっ母さん」を歌う。

貴重なアーカイブ映像とともに名曲を紹介する「うたのミュージアム」のコーナーは、『おかあさんといっしょ』を特集。「だんご3兄弟」で一世を風靡した速水けんたろう、茂森あゆみをはじめ、現在の歌のおにいさんやおねえさんも登場。世代を超えて、家族を繋いできた名曲の数々を紹介する。

絢香、King & Princeの最新曲に加え、真田ナオキは怒髪天の増子直純とともに話題曲を披露する。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

05/12（火）19:57～20:42

※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し配信（放送後1週間）あり

※NHK大阪ホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：絢香、市川由紀乃、海援隊、木山裕策、King & Prince、真田ナオキ、鳥羽一郎、増子直純（怒髪天）、山川豊、速水けんたろう、茂森あゆみ、花田ゆういちろう、ながたまや、佐久本和夢、アンジェ

■関連リンク

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/