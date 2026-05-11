BE:FIRST6人がストリートファッションで大胆不敵に魅せるソロショットに「爆イケすぎ」「オーラすごい」と反響

【写真】BE:FIRST6人がそれぞれにカリスマ性を放つ【動画】BE:FIRST「Rondo」Special Dance Performance映像

BE:FIRST（ビーファースト）がストリートファッションに身を包んだソロショットが公開され、「かっこよすぎる」と話題を集めている。

■BE:FIRST「Rondo」6人が爆イケなソロショット

これは5月6日にリリースされたBE:FIRSTの9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」の収録曲「Rondo」Special Dance Performance映像でメンバーが着用していた衣装のショット。RYUHEI（リュウヘイ）は真っ赤なジャケットを着こなし、SOTA（ソウタ）はフードを被ってカリスマ性を放ちしゃがみ込む。MANATO（マナト）はアーガイル模様が印象的なスタジャンを着てつぶらな瞳でカメラを覗き込み、JUNON（ジュノン）はスウェットのセットアップを、抜群のスタイルで着こなした。

そしてLEO（レオ）はルーズなシルエットのパンツにキャップを被り、しゃがみ込んで挑発的な表情を見せ、SHUNTO（シュント）はストライプ柄のジャケットで横を見やる。キャップで表情は見えないが、美しい顎のラインが切り取られた。

SNSでは「かっこいい…」「みんな爆イケすぎません？」「この衣装好きすぎる！」「リュウヘイの赤衣装と表情にドキドキする」「LEOくん漢感強めでかっこいい」「ジュノンスタイルが良すぎる」「マナトメッシュは反則」「シュント目見えてないのにえぐい」「ソウタオーラすごい」と多くの反響が起こっている。

■動画：BE:FIRST「Rondo」Special Dance Performance映像