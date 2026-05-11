株価指数先物【昼】 原油高が利益確定に伴うロング解消に向かわせる 株価指数先物【昼】 原油高が利益確定に伴うロング解消に向かわせる

リンクをコピーする みんなの感想は？

日経225先物は11時30分時点、前日比310円安の6万2530円（-0.49％）前後で推移。寄り付きは6万3800円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万3665円）を上回る形で、買いが先行して始まった。ただ、直後につけた6万3810円を高値に利益確定に伴うロング解消の動きのほか、短期的なショートを誘う流れが強まった。終盤にかけて6万3000円を割り込むと下へのバイアスが強まり、引け間際には6万2500円まで下げ幅を広げる場面もみられた。



トランプ米大統領は、戦闘終結に向けた米側の提案に対するイランの回答について「まったく受け入れられない」とSNSに投稿した。これを受けて原油先物相場は再び1バレル＝100ドル台に迫っており、買い一巡後のロング解消に向かわせた。さらに、ソフトバンクグループ<9984>［東証P］やアドバンテスト<6857>［東証P］、東京エレクトロン<8035>［東証P］が寄り付きをほぼ高値に終盤にかけて軟化したことで、ショートに向かわせた。



NT倍率は先物中心限月で16.32倍（8日は16.39倍）に低下した。指数インパクトの大きい半導体やAI関連株に資金が向かうなかで、朝方には16.57倍まで上昇する場面もみられたが、その後はリバランスの動きになった。ボリンジャーバンドでは+2σ（16.69倍）接近でリバランスは入りやすいところであり、+1σ（16.09倍）まで低下してくるとNTロングを組成するタイミングになろう。



株探ニュース