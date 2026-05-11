「ユニバに行ったら必ず行ったエリア」…USJの人気エリアが運営終了 最終日にエルモ＆クッキーモンスター“直筆”メッセージ公開
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の『セサミストリート・ファン・ワールド』が、10日をもって運営終了した。惜しむ声が多数寄せられるなか、パークの公式Xでメッセージがつづられた。
【画像】『セサミストリート・ファン・ワールド』運営終了 エルモ＆クッキーモンスターが“直筆”メッセージ
「オープンから本日まで多くの皆さまにご愛顧いただいたセサミストリート・ファン・ワールドは、本日クローズいたしました。これまでたくさんの思い出を共にしてくださり、心よりありがとうございました」と感謝。
さらに「最終日の今日は、エルモとクッキーモンスターから心のこもったお手紙が届きましたので皆様にお届けいたします」と“直筆”のレターが公開された。エルモは「これからもいっしょだよ！」、クッキーモンスターは「バイバイじゃないぞ ボクはここにいるよ」と呼びかけた。
これに対して「私がユニバに行ったら必ず行ったエリアでした」「息子と娘との思い出がたくさんあります」「この場所と幸せな空気がほんとにほんとに大好きでした」「ずっと、ともだち！ありがとう！」「またどこかで会えるのを楽しみにしてます!!」など、多数の声が寄せられている。
『セサミストリート・ファン・ワールド』は、2012年3月16日のオープン以来、小さな子どもから大人まで楽しめるエリア『ユニバーサル・ワンダーランド』の中で楽しまれてきた。USJは運営終了について、今後の「セサミストリート」との取組みとパーク体験のさらなる進化に向けたものと説明する。
【画像】『セサミストリート・ファン・ワールド』運営終了 エルモ＆クッキーモンスターが“直筆”メッセージ
「オープンから本日まで多くの皆さまにご愛顧いただいたセサミストリート・ファン・ワールドは、本日クローズいたしました。これまでたくさんの思い出を共にしてくださり、心よりありがとうございました」と感謝。
これに対して「私がユニバに行ったら必ず行ったエリアでした」「息子と娘との思い出がたくさんあります」「この場所と幸せな空気がほんとにほんとに大好きでした」「ずっと、ともだち！ありがとう！」「またどこかで会えるのを楽しみにしてます!!」など、多数の声が寄せられている。
『セサミストリート・ファン・ワールド』は、2012年3月16日のオープン以来、小さな子どもから大人まで楽しめるエリア『ユニバーサル・ワンダーランド』の中で楽しまれてきた。USJは運営終了について、今後の「セサミストリート」との取組みとパーク体験のさらなる進化に向けたものと説明する。