目黒蓮の自撮り最新ショットに大反響！ハーフアップお団子×FENDIデニムジャケットで見せた笑顔に「カッコよすぎる」「新しい目黒蓮×FENDIが見れるフラグ立っててドキドキ」

【写真】FENDIをまとった目黒蓮／目黒蓮×FENDIの過去ショット

Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramのストーリーズを更新。自撮りショットを公開し、注目を集めている。

■目黒蓮、壮大な街並みを背景に笑顔の自撮り

投稿では、壮大な景色を一望できる場所で撮影された自撮りショットが公開された。歴史ある建物や緑豊かな景色を背景に、カメラへ笑顔を向けている。

目黒は、黒髪のロングヘアを後ろでゆるくまとめ、顔まわりには自然に髪を残したハーフアップスタイル。風を感じるようなラフなヘアが、自然体な雰囲気を引き立てている。

ファッションは、FENDIのデニムジャケットを着用。上質なデニム素材が目を引き、シンプルながら存在感のある装いとなっている。片手でスマートフォンを構えた自撮りならではの距離感も魅力的だ。

1つ目の投稿では音声が消されており、目黒は「なんて言ってるかわかるかな」とクイズを出した。

2つ目で「問題です。ここはどこでしょう。めちゃくちゃ懐かしい場所です。僕的には」と語り、手を振る姿を公開。「1日だけ仕事してすぐ、先程戻ってきましたよ」とカナダ国旗の絵文字を添えて報告した。

ファンからは、目黒が表紙を飾った『エル・ジャポン』で撮影された場所と同じ、イタリア・ローマにあるFENDI本社の屋上ではないかとの声も上がっている。

また、「新しい目黒蓮×FENDIが見れるフラグ立っててドキドキ」「綺麗な景色に映える目黒くんの笑顔がまぶしい」「めめのハーフアップカッコよすぎる」といった声も寄せられている。

目黒蓮のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_meguro.ren_official/

■目黒蓮が飾った『エル・ジャポン』表紙

■目黒蓮×FENDIの過去ショット

Snow Man

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