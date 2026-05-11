木村拓哉が白Tシャツ＆サングラス姿のプラベショットを公開！愛犬と日陰コースを散歩する姿にファン歓喜
木村拓哉が自身のInstagramを更新し、愛犬とのお散歩ショットを公開した。
■木村拓哉「今日の陽射しもなかなかやる気ありますね…」
本投稿は「今日の陽射しもなかなかやる気ありますね…。日向は犬達には厳しそうなので、出来るだけ日陰のコースで出動！」と綴られ、愛犬と散歩中の2ショットを披露。
公開されたのは、白のプリントTシャツにカーキのパンツ、スニーカーを合わせ、サングラスをかけた木村の姿。木漏れ日が差し込む“日陰コース”を愛犬のアムと並び、柔らかな表情を見せている。たびたび愛犬との散歩風景を投稿する木村は、どんなに多忙なスケジュールでも合間を縫って愛犬と向き合う時間を大切にしている。
また、ストーリーズでも「今日も日陰だね…」というコメントを添えた。ピンクのスニーカーが目を引く木村の足元で、日陰のウッドデッキでゴロンと横たわるアムの姿を収めている。
木村拓哉のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/
SNSには「いつもながらのワンコ愛にほっこり」「思いやりが素敵」「アムちゃんお散歩よかったね」といった歓喜の声が溢れている。