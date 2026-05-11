８日、花々に彩られたハルビン市の聖ソフィア大聖堂の広場。（ハルビン＝新華社記者／王祚）

【新華社ハルビン5月11日】中国黒竜江省ハルビン市で、ライラックなどさまざまな花が一斉に開花期を迎えている。訪れた人々は散策を楽しみながら、「氷城」と呼ばれる街の春の景色に見入っている。

８日、ハルビン市の丁香公園を散策する人々。（ハルビン＝新華社記者／王祚）

８日、ハルビン市の聖ソフィア大聖堂の広場で写真を撮る人。（ハルビン＝新華社記者／王祚）

８日、ハルビン市の丁香公園を散策する人々。（ハルビン＝新華社記者／王祚）

８日、ハルビン市の聖ソフィア大聖堂の広場に咲いた花。（ハルビン＝新華社記者／王祚）

８日、ハルビン市の聖ソフィア大聖堂の広場に咲いた花。（ハルビン＝新華社記者／王祚）

８日、ハルビン市の聖ソフィア大聖堂の広場でハトにエサをやる子ども。（ハルビン＝新華社記者／王祚）

８日、ハルビン市の丁香公園で花を撮影する人。（ハルビン＝新華社記者／王祚）