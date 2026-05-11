ＹＫＴは物色人気集中、１Ｑ営業利益の通期予想超過で低位材料株の面目躍如

ＹＫＴ<2693.T>に物色人気集中、大量の買い注文が入りカイ気配のまま株価水準を切り上げる展開。株価２００円台と低位で時価総額３０億円前後の超小型株ということもあり、個人投資家などの短期筋がここぞと攻勢を強めている。エレクトロニクス系機械商社で半導体分野での実績が高く、高技術力とコンサル分野のノウハウが強みとなっている。



前週末８日取引終了後に発表した、２６年１２月期第１四半期（２６年１～３月）決算は営業損益が２億１０００万円（前年同期は１億５４００万円の赤字）と急改善した。今期は通期予想が１億９０００万円を計画していたが、既にこれを超過している。第１半期ということもあって通期見通しについては従来予想を据え置いているが、上方修正期待が低位の株価を強力に刺激する格好となっている。同社株は小型で特定株比率も総株式数の過半を占めているのだが、潜在的な出来高流動性の高さが特長で折に触れ急騰習性を発揮する場面が多い。



出所：MINKABU PRESS