5月8日は「世界赤十字デー」。被災地で医療救護活動などを行っている赤十字の取り組みを広く知ってもらおうと、8日は朝から日本赤十字社三重県支部のメンバーらが啓発活動を行いました。

赤十字の創設者アンリ―・デュナンの誕生日と、日本赤十字社の設立がいずれも5月であることから、毎年5月は「赤十字運動月間」と定められています。

8日は三重県支部の副支部長を務める後田和也副知事をはじめ、支部職員や日本赤十字社の公式キャラクター「ハートラちゃん」など約20人が街頭に立ち、通勤や通学途中の人たちに赤十字の活動を紹介するチラシが入ったポケットティッシュを手渡していました。

日本赤十字社に寄せられた寄付金は、国内外で発生した災害への支援物資の供給や救援チームの派遣のほか、防災力向上のための災害救護訓練などに役立てられています。

関係者によりますと、人口減少などに伴ない、県内では赤十字へ寄付する人が年々減少しているということで、災害に関わる救護活動などは全て寄付金でまかなわれていることから、1人でも多くの支援を呼びかけています。

後田和也副支部長は「人々の生活にとって大切な活動。ぜひ寄付に協力を」と呼びかけました。