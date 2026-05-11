リカルド采配的中! 柏DF馬場晴也が投入3分後に決勝アシスト「相手の足が止まってきていた」
[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節 柏 1-0 川崎F 三協F柏]
DF馬場晴也が初アシストで柏レイソルの7試合ぶり勝利に貢献した。
前半のうちは川崎Fにペースを握られ、後半の立ち上がりにも決定機を許していた柏は、10分にFW細谷真大とMF瀬川祐輔の投入で流れを引き寄せると、25分にはMF原川力と馬場をピッチに送り込んだ。
DF原田亘に代わって3バックの右CBに入った馬場は、「後半、相手の足が止まってきていて。得点の場面もそうですけど、ボールウォッチャーになっていた」とベンチから見ていたという。すると、投入から3分後の28分、柏が右サイドで組み立ていたシーンで、馬場がMF中川敦瑛にボールを預けると、中川はMF久保藤次郎に展開。馬場が背後のスペースをうかがうと、それを久保が見逃さず、馬場の足元に合わせる。川崎F守備陣が中央を固めるなか、PA内に入った馬場はふわりと浮いたクロスを選択。これを細谷がヘディングで押し込んだ。昨年6月に柏へ加入後、初アシストとなった。
それまでに低く速いクロスを川崎F守備陣に遮られているシーンがあったなかで、馬場のクロスは球種もタイミングも意表を突くプレーに映った。しかし、アシストを受けた細谷にとっては「彼はたぶん得意だと思います」と予期できたプレーだったという。
3-4-2-1同士のミラーゲームとなったなかで、柏の3バックの右に対する川崎Fの左シャドーに入っていたMF脇坂泰斗は、馬場投入後の柏の変化を感じたといい、そこに対応できなかったことを悔やむ。
「原田くんのときは僕の前でボールを受けて、僕を連れ出すような動きだったんですけど、馬場くんが入ってきてから僕を引っ張るような、下がらせるような動きに変わって。リカルド(監督)もそういう指示をしていたので、意図的な交代だったのかなと思いますし、そこでうまく自分たちが対応できなかったので、前進もされてしまったし、そこから失点もしてしまった」(脇坂)
交代策を講じたリカルド・ロドリゲス監督は、6連敗という苦境を脱した選手たちを称える。
「疲れが見えていた汰木(康也)に代えて瀬川を投入し、細谷も投入し、それ以外の途中出場の選手たちも、チームの勝利に大きく貢献してくれたと思います。 馬場もアシストのところで、大きくチームの勝利に貢献してくれましたし、途中出場の選手たちの活躍も高く評価しています。そういう意味でも、チーム全体で勝ち取った、連敗の流れを断ち切る重要な、そして価値のある勝利だったと思います」(リカルド監督)
ベンチワークも的中した柏が、長いトンネルを抜け出した。
(取材・文 奥山典幸)
DF馬場晴也が初アシストで柏レイソルの7試合ぶり勝利に貢献した。
前半のうちは川崎Fにペースを握られ、後半の立ち上がりにも決定機を許していた柏は、10分にFW細谷真大とMF瀬川祐輔の投入で流れを引き寄せると、25分にはMF原川力と馬場をピッチに送り込んだ。
DF原田亘に代わって3バックの右CBに入った馬場は、「後半、相手の足が止まってきていて。得点の場面もそうですけど、ボールウォッチャーになっていた」とベンチから見ていたという。すると、投入から3分後の28分、柏が右サイドで組み立ていたシーンで、馬場がMF中川敦瑛にボールを預けると、中川はMF久保藤次郎に展開。馬場が背後のスペースをうかがうと、それを久保が見逃さず、馬場の足元に合わせる。川崎F守備陣が中央を固めるなか、PA内に入った馬場はふわりと浮いたクロスを選択。これを細谷がヘディングで押し込んだ。昨年6月に柏へ加入後、初アシストとなった。
3-4-2-1同士のミラーゲームとなったなかで、柏の3バックの右に対する川崎Fの左シャドーに入っていたMF脇坂泰斗は、馬場投入後の柏の変化を感じたといい、そこに対応できなかったことを悔やむ。
「原田くんのときは僕の前でボールを受けて、僕を連れ出すような動きだったんですけど、馬場くんが入ってきてから僕を引っ張るような、下がらせるような動きに変わって。リカルド(監督)もそういう指示をしていたので、意図的な交代だったのかなと思いますし、そこでうまく自分たちが対応できなかったので、前進もされてしまったし、そこから失点もしてしまった」(脇坂)
交代策を講じたリカルド・ロドリゲス監督は、6連敗という苦境を脱した選手たちを称える。
「疲れが見えていた汰木(康也)に代えて瀬川を投入し、細谷も投入し、それ以外の途中出場の選手たちも、チームの勝利に大きく貢献してくれたと思います。 馬場もアシストのところで、大きくチームの勝利に貢献してくれましたし、途中出場の選手たちの活躍も高く評価しています。そういう意味でも、チーム全体で勝ち取った、連敗の流れを断ち切る重要な、そして価値のある勝利だったと思います」(リカルド監督)
ベンチワークも的中した柏が、長いトンネルを抜け出した。
(取材・文 奥山典幸)