「今ならお値引き」「お客さまだけに」のトークに心揺れまくり…住宅営業の現場で横行する“終わらないキャンペーン”の実態

住宅に限らず、買い物の場面でよく繰り返される「今月中なら特典付き」「いまだけの特別値引き」といったセールストーク。思わず心が動く一方で、「それ、本当に今だけ？」と感じた経験はないだろうか。実は住宅業界では、“期間限定”や“値引き”が半ば常態化しているケースもあるという。客だけでなく営業マンまでも巻き込む、その知られざる実態に迫る。

【画像】『住宅業界ぶっちゃけ話 元営業マンが暴露する儲けのカラクリ』

『住宅業界ぶっちゃけ話 元営業マンが暴露する儲けのカラクリ』より一部抜粋、再構成してお届けする。

根拠のない値引き、辻褄の合わないキャンペーン

住宅メーカーがお客さまに契約の決断を迫るとき、「お願い」して契約してもらえるほどこの仕事は甘くない。

住宅営業マンが契約を急かしたところで、第一にお客さまにとって契約を急ぐ理由がないからである。

つまり、お客さまに契約を急がせようとしても、「急ぐメリット」がそこにない以上、お客さまが首を縦に振ることはない。

そこで住宅メーカーが即決を迫る武器として、「期間限定」だとか「キャンペーン」という言葉を使い、それをお客さまの背押しとして利用することが多い。

「キャンペーン」……ある意味、使い古された言葉なので、なんとなく胡散臭いと感じながらも耳を傾けてしまう言葉でもあるだろう。

住宅業界のキャンペーンというと、期間内のご成約でさまざまなオプション品が標準装備されるということが多い。

キッチンやユニットバスのグレードアップや、外壁や床材のグレードアップ、玄関ドアのキーレスやタッチレス水栓、浴室テレビ等、内部構造的なものより、どちらかというと目で見てわかりやすく、華やかさのあるものが多いのが特徴。

住宅営業マンとしても、契約を決めてもらう当日、なんの武器も持たずに「どうでしょう？ 今月契約しませんか？」というより、「今月決めていただければ、○○がつきます！ △△もつきます！」といったほうが格段に商談をまとめやすくなる。

そしてキャンペーンを背景に契約をあと押しする際、営業マンも決して無機質な言い方はしない。

「遅かれ早かれ、ご契約を決めていただける可能性があるのであれば、このタイミングが絶対お得です！ ……このキャンペーンは今月のお客さまだけなので、来月以降契約のお客さまには、むしろ申し訳ないことをしてしまう思いです……私もこの業界長いですが、ここまでのサービスは見たことがない、会社も思い切ったことをしたものです！ ……」

といった感じで特別感をアピールし、すべてがお客さまのためであり、「このタイミングで契約できるなんて、お客さまはなんてラッキーな人なんでしょう」くらいの勢いでまくし立ててくるに違いないだろう。

てのひらで転がされるのは、働く営業マンも同じ

「10周年キャンペーン」「11月だけのキャンペーン」……いろいろな打ち出し方があるかもしれないが、実際には10周年を過ぎたら11周年、11月を過ぎたら12月と、その多くが永遠に終わる気配のない期間限定キャンペーンなのである。

こうなると、ひと昔前によく見た、いつまでも閉店しない「閉店セール」「閉店商法」と似たようなものであり、常設キャンペーンと呼ぶに等しいともいえる。

事実、住宅メーカーも戦略的にこのキャンペーンというものを毎月の会議で考案している。

毎月月初になると、本社からは、「えー、今月のキャンペーンは○○と△△なので、各営業社員はお客さまの背押しとして、必ず月内契約に取り込むように」とのお達しが来る。

ただ、ここで現場が混乱するのは、前月期間限定のキャンペーンを餌に契約したお客さまが、今月も打ち合わせで来場するということである。

キャンペーンというものは会社が大々的に宣伝しているものでもあるため、キャンペーンの中身が書かれたチラシは住宅メーカーの入り口から商談席のガラス面まで誰でも目につくところにベタベタと貼られている。

そして先月契約したお客さまは、それを見て「なんなの、これっ⁉ 先月だけじゃないじゃない！ むしろ先月よりグレードアップしている！」なんて大騒ぎされることになるわけだ。

そんなとき、担当営業マンも、「いやっ、私たちも何も知らされていなかったもので……」としかいいようがない。

しかし、これも事実。キャンペーンが継続することはわかっていても、その内容は直前まで知らされることはないからである。

おそらく本社としては事前に営業マンに告知してしまうと、なかにはその内容を見て契約時期を操作してしまう者も出てきてしまうことを懸念しているからだろう。

つまり会社のてのひらで転がされるのは、お客さまだけでなく、そこで働く営業マンも同じなのだ。

なぜ、ときとして大きな値引きをしてもらえることがあるのか？

そしてキャンペーン同様、契約の背押しとして使われる「値引き」についてお話ししよう。

住宅メーカーには目安として「坪単価」というものはあるが、とくに注文住宅になると定価というものは存在しない。

注文住宅になると土地の条件によっても付帯工事（本体工事費以外に必要な電気、ガス、給排水工事、地盤改良工事等）にかかる金額も異なるし、建物の仕様によっても大きく変わってくるもの。

そういう意味で、「標準価格」などあってないようなものでもある。

では定価が存在しないものに、なぜ、ときとして大きな値引きをしてもらえることがあるのか？

もちろん住宅メーカー側は赤字にならないよう、利益を計算したうえで値引き幅というものを決めているのはいうまでもないが、その値引きが、果たしてお客さまから見て適正なものなのかどうかということである。

もちろん毎回、すべてのお客さまに「企業努力」として限界ギリギリの値引きをしているとは考えにくい。

お客さまとしても定価のない住宅価格、「最初から値引き前提で上乗せした金額を提示してたんじゃないか？」などと疑いを持ってしまうこともあるだろう。

ただ仮に大きく値引きしてくれたとしても、なぜその値引き額になるのか、原価や利益率にもとづいた計算を住宅メーカー側が明確にお客さまに説明する場面など、まず見たことがない。

たいがいは説明なしに値引きされ、お客さまが喜んで終わりである。値引き金額なんてものは住宅営業マンがお客さまの顔色を見ながら決めることも多いため、すべてのお客さまに均一化されたものではないだろう。

そういう意味では、値引きなどというものはサービス品がつくキャンペーンより不明瞭で公平性に欠けるといわざるをえない。

ちなみに住宅メーカーすべてが必ず「値引き」というものに対応してくれるものではない。

ローコスト住宅メーカーは基本、粗利益ギリギリの価格設定のところも多いので、ローコスト住宅メーカーで数百万円の値引きをお願いしても実現しにくいと考えたほうがいいだろう。

大きな値引きに対応してくれる可能性があるのは、やはりもともと高額な坪単価の大手住宅メーカーである。

私自身は、この業界に入る前に住宅を購入したわけだが、大手住宅メーカーで契約直前の最終見積もりを提示されたとき、こちらは頼んでもいないのに営業担当者からはドヤ顔で「300万円」の値引き。

こちらはキョトンとしたまま、終始、頭のなかは「？マーク」。そもそも依頼した値引きでもなかったため、ありがたみより正直、「ここの価格設定は、いったいどうなってるんだ？」という印象しか正直、残らなかった記憶がある。

このように、お客さまのニーズが把握できない間の悪い営業マンというのは、どんなに大きな値引きをしたところで、お客さまから感謝されない典型例。値引きもキャンペーンも、すべては営業マンの見せ方次第なのである。

文／屋敷康蔵

『住宅業界ぶっちゃけ話 元営業マンが暴露する儲けのカラクリ』（清談社Puclico）

屋敷 康蔵

2026/4/24

1,760円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4868500032

ベストセラー『住宅営業マンぺこぺこ日記』著者が、

実体験から描いたブラックな裏側！



住宅展示場、営業ノルマ、住宅ローン、リフォーム…

誰も書けなかった、マイホームのリアル！



特殊な業界にどっぷり浸かってきた著者と、

一円でも安く家を建てたいお客さま、一円でも高く家を売りたい営業マンの

腹の探り合いが繰り広げられる、魑魅魍魎の人間ドラマ。



みなさんは、住宅業界というものに、どんなイメージをお持ちだろうか？

買い手側としては、決して失敗の許されない大きな買い物。

私は30代半ばから10年超という歳月、この業界に身を置き、

この重荷すぎるお客さまの「夢」にかかわってきた。

しかし、目の前にいる面識もなく縁もゆかりもない営業マンが、

本当にあなたのことを、あなたの今後一生生活する住宅を

親身になって考えてくれるのだろうか？

この本は、これから住宅を購入しようという人にとっては

絶対的にあなたを住宅業界の落とし穴から身を守る武器にもなるはず。

さぁ、住宅業界の裏の世界をのぞき見る準備はできているだろうか？（「はじめに」より）