「出産は何回でもやる、余裕！」12人目を妊娠中の助産師HISAKOが語る“つわりの本音”と意外な食生活
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YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【妊娠】13周1日「12人目のつわり」がやばい•••汗」と題した動画を公開した。動画では、助産師HISAKOが第12子妊娠に伴う「つわり」のリアルな現状や、エコー映像を交えた妊娠初期の解説を行っている。
冒頭から「めっちゃしんどいです」と苦笑いを浮かべるHISAKOさん。妊娠13週1日を迎え、夕方以降や天気の悪い日は特に体調が優れず「気合だけで毎日やっている」と明かした。「出産は何回でもやります。余裕！」と豪語する一方で、妊娠で一番嫌なのはつわりだと本音をこぼす一幕も。
現在の食生活については、特定の激辛ラーメンやスイカ、そして朝食のパンにハマっていると告白。つわりの時期は「食べたいもの食べへんかったら身も心ももたへん」と語り、妊婦に向けて無理のない範囲で乗り切るようエールを送った。また、動画中盤では妊娠9週目のエコー映像を公開し、心拍や卵黄嚢の様子を専門家として分かりやすく解説。人間の赤ちゃんにも初期はしっぽがあり、「アポトーシス（細胞自滅）」というメカニズムで自然に消えていく神秘的な過程を紹介した。
最後には、出産予定日を英語で「Delivery」と表現することに触れ、「お届け物」という意味合いから「天からの授かりものなんや」と温かい表情を見せた。12人目であっても変わらぬ母としての愛情と、助産師ならではの豊富な知識が詰まった動画となっている。
冒頭から「めっちゃしんどいです」と苦笑いを浮かべるHISAKOさん。妊娠13週1日を迎え、夕方以降や天気の悪い日は特に体調が優れず「気合だけで毎日やっている」と明かした。「出産は何回でもやります。余裕！」と豪語する一方で、妊娠で一番嫌なのはつわりだと本音をこぼす一幕も。
現在の食生活については、特定の激辛ラーメンやスイカ、そして朝食のパンにハマっていると告白。つわりの時期は「食べたいもの食べへんかったら身も心ももたへん」と語り、妊婦に向けて無理のない範囲で乗り切るようエールを送った。また、動画中盤では妊娠9週目のエコー映像を公開し、心拍や卵黄嚢の様子を専門家として分かりやすく解説。人間の赤ちゃんにも初期はしっぽがあり、「アポトーシス（細胞自滅）」というメカニズムで自然に消えていく神秘的な過程を紹介した。
最後には、出産予定日を英語で「Delivery」と表現することに触れ、「お届け物」という意味合いから「天からの授かりものなんや」と温かい表情を見せた。12人目であっても変わらぬ母としての愛情と、助産師ならではの豊富な知識が詰まった動画となっている。
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