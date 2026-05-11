「N-BOX」クラスの「軽ハイトワゴン」まもなく発売へ！ 反響は？

2025年11月、中国の電気自動車（EV）大手であるBYDが、日本市場に向けて開発した新型の軽EV「ラッコ」を発表しました。これまで日本の軽自動車市場は、国内メーカーが競い合う独自の分野となっていましたが、この新型車の登場により市場の様相は変わりつつあります。

新型ラッコの導入は2026年の夏ごろが予定されており、その設計には日本独自のニーズが細かく反映されています。車体の形状は、日本の街中で親しまれている「軽スーパーハイトワゴン」のスタイルが採用されました。

【画像】新たな軽ワゴン「BYD」の画像を見る！（13枚）

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mmと軽自動車規格いっぱいに設定されており、高い全高は国内で人気のホンダ「N-BOX」とほぼ同じです。

機能面でも、フロントは一般的なヒンジドア、後部座席にはスライドドアを備えており、狭い駐車場での乗り降りや、小さな子どものいる家庭での使い勝手が考慮されています。

外観は、EVらしくフロントグリルをなくしたシンプルでクリーンなデザインにまとめられ、日本の街並みに自然に馴染むスタイルです。

室内空間についても、日本のユーザーが日常で重視する利便性が追求されています。運転席や助手席の周りには使いやすい大きな収納スペースが設けられ、シートの背面にはカップホルダー付きのトレーが備わるなど、細やかな配慮が行き届いています。

一方で、最新のEVとしての先進的な装備も特徴的です。インパネには2枚の大きな液晶ディスプレイが配置されており、走行情報の確認やオーディオ操作などを直感的に行うことができます。

また、グレードによってはパワーシートの採用も予定されており、従来の軽自動車の基準を上回る快適性が期待されています。

駆動方式は、街なかでの扱いやすさを考えた前輪駆動（FWD）方式が選ばれました。

バッテリーは用途に合わせて2つの選択肢を用意。電池容量が約20kWhで航続距離200km以上を確保した「スタンダード」と、約30kWhの容量で300km以上の航続距離を目指す「ロングレンジ」があり、それぞれのライフスタイルに合わせて選べるようになっています。

そんな新型ラッコに対して、ネット上ではその驚異的なスペックと日本市場への適応力に大きな関心が寄せられています。

特に注目を集めているのは航続距離で、「軽EVで300km走れるなら、もうガソリン車に戻る理由がない」といった、実用性の高さを歓迎する声が目立ちます。

また、日本専用設計という点についても、「スライドドアに収納の多さ、完全にホンダ『N-BOX』を研究し尽くしている」「外観もシンプルで日本の街並みに違和感がない」と、BYDの本気度を評価する投稿が相次いでいます。

一方で、期待が大きいからこそ慎重な意見も見られ、「あとは価格次第。300万円を切るなら爆売れしそう」「冬場のバッテリー性能やアフターサポートがどこまで充実するか、実車が出るまで見極めたい」といった、コストパフォーマンスや維持面を冷静に分析するユーザーも少なくありません。

全体として、「ついに黒船が来た」「国内メーカーもうかうかしていられない」といった、市場が活性化することを期待するポジティブな反応が渦巻いており、2026年夏の導入に向けて注目度はますます高まっています。