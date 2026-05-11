29歳人気タレント、胸元まぶしい美麗ドレスショットに反響「めっちゃ綺麗」「スタイル抜群」
タレントで女優の丸山礼が9日までにInstagramを更新。胸元まぶしいドレスショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】デコルテ＆胸元あらわのドレスショット
丸山が投稿したのは4月29日に行われた「フレンズ・オブ・ディズニーミュージック・フェスティバル2026」のオフショット。複数公開されている写真には、衣装のオフショルダードレスを着て佇む姿や、共演者のこっちのけんとや吉柳咲良、山寺宏一らとの記念ショットが収められている。
今年はミュージカル『レイディ・ベス』に出演し、現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）にも出演中の丸山のドレス姿に、ファンからは「めっちゃ綺麗」「スタイル抜群」「可愛すぎます」などの反響が寄せられている。
引用：「丸山礼」Instagram（@rei_maruyama）
【別カット】デコルテ＆胸元あらわのドレスショット
丸山が投稿したのは4月29日に行われた「フレンズ・オブ・ディズニーミュージック・フェスティバル2026」のオフショット。複数公開されている写真には、衣装のオフショルダードレスを着て佇む姿や、共演者のこっちのけんとや吉柳咲良、山寺宏一らとの記念ショットが収められている。
今年はミュージカル『レイディ・ベス』に出演し、現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）にも出演中の丸山のドレス姿に、ファンからは「めっちゃ綺麗」「スタイル抜群」「可愛すぎます」などの反響が寄せられている。
引用：「丸山礼」Instagram（@rei_maruyama）