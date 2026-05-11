5月10日、高知競馬場で行われた9R・春野特別（4歳上・ダ1400m）は、塚本征吾騎乗の1番人気、ミスズグランドオー（牡8・高知・目迫大輔）が勝利した。アタマ差の2着にグッドウッドガイ（牡7・高知・田中守）、3着にニクソンテソーロ（牡6・高知・田中守）が入った。勝ちタイムは1:30.4（稍重）。

2番人気で佐原秀泰騎乗、エスケンドリーム（牡5・高知・雑賀正光）は、4着敗退。

レース序盤、ロードレイラインが先行、ミスズグランドオー、ジョウショーホープらが続いてグッドウッドガイは中団で進行。逃げるロードレイラインに向こう正面からじわじわと差を詰めたミスズグランドオーが外から並びかけ、その2頭に内からジョウショーホープが迫りつつ最終コーナーを通過。直線半ばで抜け出したミスズグランドオーに鋭く追い上げたグッドウッドガイが迫るも、アタマ差凌いだミスズグランドオーに軍配。遠征での活躍も目覚ましいミスズグランドオー、見事人気に応えました。

【高知・黒潮皐月賞】カツテナイオイシサが気迫の追い込みでハナ差V、激戦を制す

「結果出せてよかった」

1着 ミスズグランドオー

塚本征吾騎手

「休み明けだったんですけど、すごくいい状態で先生と厩務員さんが仕上げて送り出してくれたので、結果を出せて良かったです。最後は早くゴールきてくれという気持ちでした。今日はご来場いただきありがとうございます。今日こうやって高知競馬で結果を出せて嬉しいです。これからも目迫厩舎とミスズグランドオーの応援をよろしくお願いします」

ミスズグランドオー 39戦9勝

（牡8・高知・目迫大輔）

父：サウスヴィグラス

母：スズカシャンティー

母父：Giant’s Causeway

馬主：永井宏明

生産者：グランド牧場

【全着順】

1着 ミスズグランドオー

2着 グッドウッドガイ

3着 ニクソンテソーロ

4着 エスケンドリーム

5着 ロードレイライン

6着 サンライズグリット

7着 ミズワリヲクダサイ

8着 ジョウショーホープ

9着 エクセレントタイム

10着 カツベンケイ

11着 ビオグラフィア

12着 ヘルシャフト