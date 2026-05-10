スタバ×ア ベイシング エイプ限定コラボが争奪戦「え、星150個必要!?」「欲しすぎる」の声

スターバックスと人気ストリートブランド「A BATHING APE®（ア・ベイシング・エイプ）」の限定コラボが、SNSで大きな話題になっています。

今回登場したのは、「BABY MILO®（ベイビーマイロ）」をデザインした限定グッズ。しかし、“ただ買えば手に入る”わけではなく、韓国限定で、さらに交換には“星150個”が必要というハードルの高さに、「これは争奪戦…」「難易度高すぎる！」と驚きの声が上がっています。

“激かわ”BABY MILO®デザインに反響

出典：Instagram

公開されたビジュアルでは、スタバカラーをまとったBABY MILO®デザインのアイテムが登場。ブラウンやカーキを基調にしたカラーリングは、スターバックスの世界観とも相性抜群で、SNSでは、「可愛すぎる」「これは反則」「スタバとBAPEの組み合わせ強い」などの反応が続出しています。

さらに今回は、スターバックスのリワード会員向け“限定交換グッズ”として展開されている点も注目ポイントです。

“星150個”＋予約制の本気仕様

参加方法は、Rewardsで星150個を使ってクーポン交換、受取店舗を事前予約、指定期間に店舗で受け取りという流れ。しかも店舗ごとの先着予約制となっており、早期終了の可能性もあるとのこと。

このBABY MILO®コラボは、韓国スターバックス限定で展開されている企画。韓国スタバはこれまでも、ディズニーやサンリオなど大型IPとの限定コラボを多数展開しており、日本のSNSでもたびたび話題になってきました。

“ただ買えば手に入る”わけではなく、韓国限定で、さらに交換には“星150個”が必要というハードルの高さに、「これは争奪戦…」「難易度高すぎる！」と驚きの声が上がっています。

※こちらの記事では@starbuckskorea様のInstagram投稿をご紹介しております。掲載内容は投稿時点の情報に基づいており、実際と異なる場合があります。Photo:Aflo