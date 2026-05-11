開催：2026.5.11

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 6 - 0 [ロッキーズ]

MLBの試合が11日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとロッキーズが対戦した。

フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。

1回裏、2番 カイル・シュワバー 2球目を打ってセンターへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-0 COL、3番 ブライス・ハーパー 5球目を打ってセンターへのホームランでフィリーズ得点 PHI 2-0 COL

2回裏、2塁ランナーブライソン・ストット 盗塁成功 さらにキャッチャーが悪送球でフィリーズ得点 PHI 3-0 COL、1番 トレー・ターナー 7球目を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 4-0 COL、2番 カイル・シュワバー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 5-0 COL

6回裏、8番 アレク・ボーム 3球目を打ってサードへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 6-0 COL

試合は6対0でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのクリストフェル・サンチェスで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はロッキーズの菅野智之で、ここまで3勝3敗0S。

なお、ロッキーズの菅野智之はこの試合で5.0回を投げ、7安打（3本塁打）、5失点、2奪三振、防御率は4.07となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 05:04:07 更新