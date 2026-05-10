バレーボール元日本代表で、大阪Bの清水邦広（39）が10日、SVリーグのチャンピオンシップ準決勝が開催されたAsueアリーナ大阪で引退会見に臨んだ。

不屈のゴリがスパイクを脱ぐ時が訪れた。前身のパナソニックから大阪Bまで、18シーズンにわたってオポジットとして活躍。区切りの日を迎えた顔は、どこまでも晴れやかだった。

「今シーズンをもって、バレーボールを引退することになりました。長い間、バレーをすることができ、本当にたくさんの思い出ができ、いろんな経験ができました」

決断に至ったのは、長年苦しんだヒザの故障だった。2008年、北京五輪に出場し、キャリアの頂点を迎えた18年に右膝前十字じん帯断裂など、全治1年の重傷を負った。

「8年前、前十字じん帯をやって、東京五輪に出るために、無理やり早く治したんですけど、急ピッチで治してから、シーズンが始まるたびに手術、リハビリを繰り返して、ベストパフォーマンスを出すのは難しかった。これ以上、後輩に迷惑を掛けるわけにはいかないな、と」

競技生活で最も記憶に残る瞬間として、2021年の東京五輪を挙げたレジェンド。所属する大阪Bはチャンピオンシップのファイナルに進み、サントリーと15日から優勝を懸けて戦う。

「有終の美を飾れるように、しっかり準備したい」

ゴリの愛称で親しまれた男の夢は指導者。愛するバレーボールに、これからも携わっていく。