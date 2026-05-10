【兵庫県で泊まってよかった】心ゆくまで名湯・金泉を堪能。「有馬グランドホテル」で五感が研ぎ澄まされる至福のひとときを
兵庫県在住・59歳男性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、兵庫県の「有馬グランドホテル」です。
※以下の情報は2026年5月9日21時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼5種類のサウナと無料サービスで整う「アクアテラス」
●回答者コメント
「アクアテラスというスパがあり、数種類のサウナを楽しむことができました。水分補給のためのジュースを無料でいただくことができたのもよかったです」
ホテルに到着してチェックインを済ませたら、まずは中学生以上だけが利用できるプレミアムなスパ施設「アクアテラス」へ足を運びましょう。岩塩ドライやナノミスト、ラドンミストなど、趣の異なる5種類のサウナで、旅の疲れを解きほぐしながら心身を深く整えることができます。喉を潤す無料のドリンクサービスも用意されており、夕食前のひとときを贅沢なリラックスタイムとして過ごせるのが大きな魅力です。
▼有馬随一の絶景を望む「展望大浴苑 雲海」と名湯「金泉」
●回答者コメント
「最上階の浴場が見晴らしがよく、気持ち良く入浴することができました。肌に良い感じがしました」
サウナでリフレッシュしたあとは、そのまま建物の最上階（9階）にある「展望大浴苑 雲海」へ向かうのがおすすめのコースです。高台に位置するこの宿ならではの圧倒的なパノラマビューを眺めながら、開放感あふれる湯浴みを楽しむことができます。有馬温泉の名湯「金泉」を贅沢に堪能すれば、お風呂上がりには肌がしっとりと潤うのを実感できるはずです。
▼神戸牛を堪能する極上の部屋食
●回答者コメント
「部屋で食事をとりましたが、一度に料理を出すのではなく、ほど良いタイミングで温かい料理が出してくれてよかったです。味も良く、特に神戸牛がおいしかったです」
温泉でさっぱりしたあとは、お待ちかねの夕食をお部屋でゆっくりといただきます。メインの神戸牛はまさに格別の味わいで、プライベートな空間で誰にも邪魔されずに極上のグルメ体験に浸ることができます。
▼清々しい景色とともに、上質な客室で迎える新しい一日
至福の夕食を終えたあとは、洗練された設えの客室で静かな夜を過ごし、翌朝は窓から差し込む柔らかな光とともに清々しく目覚めます。出発前のひととき、有馬の豊かな自然を望む客室で、淹れたての茶を楽しみながら旅の思い出を振り返る時間は代えがたい贅沢です。最後まで行き届いた上質な空間に包まれ、心からの安らぎを感じながら次の目的地へと出発できるでしょう。
所在地：兵庫県神戸市北区有馬町1304-1
交通手段：神戸電鉄 有馬温泉駅より送迎バス／各方面からの高速バス 有馬温泉バス停より送迎バス／六甲有馬ロープウェイ 有馬温泉駅より送迎バス
▼料金
大人1名：2万9700円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：14:30
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
※以下の情報は2026年5月9日21時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「有馬グランドホテル」は有馬の絶景と名湯、スパを楽しむ贅沢宿兵庫県在住・59歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、兵庫県の「有馬グランドホテル」でした。・宿泊した部屋：中央館の和洋室
●回答者コメント
「アクアテラスというスパがあり、数種類のサウナを楽しむことができました。水分補給のためのジュースを無料でいただくことができたのもよかったです」
ホテルに到着してチェックインを済ませたら、まずは中学生以上だけが利用できるプレミアムなスパ施設「アクアテラス」へ足を運びましょう。岩塩ドライやナノミスト、ラドンミストなど、趣の異なる5種類のサウナで、旅の疲れを解きほぐしながら心身を深く整えることができます。喉を潤す無料のドリンクサービスも用意されており、夕食前のひとときを贅沢なリラックスタイムとして過ごせるのが大きな魅力です。
▼有馬随一の絶景を望む「展望大浴苑 雲海」と名湯「金泉」
●回答者コメント
「最上階の浴場が見晴らしがよく、気持ち良く入浴することができました。肌に良い感じがしました」
サウナでリフレッシュしたあとは、そのまま建物の最上階（9階）にある「展望大浴苑 雲海」へ向かうのがおすすめのコースです。高台に位置するこの宿ならではの圧倒的なパノラマビューを眺めながら、開放感あふれる湯浴みを楽しむことができます。有馬温泉の名湯「金泉」を贅沢に堪能すれば、お風呂上がりには肌がしっとりと潤うのを実感できるはずです。
▼神戸牛を堪能する極上の部屋食
●回答者コメント
「部屋で食事をとりましたが、一度に料理を出すのではなく、ほど良いタイミングで温かい料理が出してくれてよかったです。味も良く、特に神戸牛がおいしかったです」
温泉でさっぱりしたあとは、お待ちかねの夕食をお部屋でゆっくりといただきます。メインの神戸牛はまさに格別の味わいで、プライベートな空間で誰にも邪魔されずに極上のグルメ体験に浸ることができます。
▼清々しい景色とともに、上質な客室で迎える新しい一日
至福の夕食を終えたあとは、洗練された設えの客室で静かな夜を過ごし、翌朝は窓から差し込む柔らかな光とともに清々しく目覚めます。出発前のひととき、有馬の豊かな自然を望む客室で、淹れたての茶を楽しみながら旅の思い出を振り返る時間は代えがたい贅沢です。最後まで行き届いた上質な空間に包まれ、心からの安らぎを感じながら次の目的地へと出発できるでしょう。
詳細情報▼アクセス
所在地：兵庫県神戸市北区有馬町1304-1
交通手段：神戸電鉄 有馬温泉駅より送迎バス／各方面からの高速バス 有馬温泉バス停より送迎バス／六甲有馬ロープウェイ 有馬温泉駅より送迎バス
▼料金
大人1名：2万9700円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：14:30
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)