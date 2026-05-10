小芝風花「べらぼう」花魁役で感じた“試練”「感情移入しすぎて」美肩のぞくドレスで圧巻オーラ【第34回 橋田賞】
【モデルプレス＝2026/05/10】女優の小芝風花が第34回「橋田賞」を受賞し、10日に都内にて開催された授賞式に出席した。
【写真】「べらぼう」花魁役女優、美デコルテ大胆披露
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』や『あきない世傳 金と銀』の演技が評価された小芝は、美しい肩やデコルテを出したブラックのドレスで登場。「この度は栄えある賞をいただきまして、本当にありがとうございます。『あきない世傳 金と銀』は、シリーズ3になって3年にわたって撮影してきました。ちょうど今日6話の放送もあるので、見ていただけたら嬉しいです。スタッフの皆さんがほとんど変わらず、同じメンバーで撮影していたので、本当に現場の士気が高く。もともと続編が決まっていたというよりは、見ていただいた方からのすごく温かいお声が多くて、続編を作ることになって、なんとシリーズ3まで来ました。本当に丁寧に愛情をもって作品に臨んだら、ちゃんと見ていてくれる人はいるんだなっていうのを、すごく実感しました」と笑顔を見せた。
「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で吉原の“伝説の花魁”だった瀬川を演た小芝は「大河ドラマ『べらぼう』では、自分の中ですごく課題というか、乗り越えなければいけない試練がたくさんあって」と回顧。「でも台本を読むと、自分がいただいた役に感情移入しすぎて、何度同じページをめくっても涙が溢れるくらい、本当に脚本が素晴らしくて。どうやったらこの素敵な役を皆さんにお届けできるんだろうと、すごく葛藤もあったんですが、時間はかかりながらもこだわったものはしっかり届くんだなと、この作品たちを通してすごく学びました。これからもこの賞に恥じないように、ドラマ、そして時代劇にたくさん携わっていきたいなと思います。この度は本当にありがとうございました」と語っていた。
この日は橋田賞の作品として連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）、「わが家は楽し」（TBS）、「ザ・ノンフィクション」（フジテレビ）、「八月の声を運ぶ男」（NHK）、個人として小日向文世、佐藤浩市、今田美桜、野村明子賞で野崎加根子も受賞していた。舞台の地方公演で出席がかなわなかった竹内涼真はVTRでコメントを寄せていた。（modelpress編集部）
「橋田賞」は、人の心や人と人とのふれあいを温かく取り上げ、広く大衆に支持された番組と人に対して顕彰・助成するもの。橋田文化財団では、各TV局、モニター、橋田文化財団選考委員の推薦作品及び個人を対象に検討を重ね、受賞対象の絞込みを行い、「橋田賞」10件（野村昭子賞1件含む）、新人脚本賞3件の候補を選出する。
【橋田賞】
・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）
・『わが家は楽し』（TBS）
・『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ）
・『八月の声を運ぶ男』（NHK）
・小日向文世
・佐藤浩市
・小芝風花
・今田美桜
・竹内涼真
【野村昭子賞】
・岩崎加根子
【令和7年度橋田賞新人脚本賞】
＜1時間ドラマ部門／佳作＞
『コクーン』 高橋由佳
『愛或る方へ』 佐野あすか
＜短編部門／入選作＞
『へりとわらし』朝比奈千鶴
【Not Sponsored 記事】
【写真】「べらぼう」花魁役女優、美デコルテ大胆披露
◆小芝風花、美デコルテ披露
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』や『あきない世傳 金と銀』の演技が評価された小芝は、美しい肩やデコルテを出したブラックのドレスで登場。「この度は栄えある賞をいただきまして、本当にありがとうございます。『あきない世傳 金と銀』は、シリーズ3になって3年にわたって撮影してきました。ちょうど今日6話の放送もあるので、見ていただけたら嬉しいです。スタッフの皆さんがほとんど変わらず、同じメンバーで撮影していたので、本当に現場の士気が高く。もともと続編が決まっていたというよりは、見ていただいた方からのすごく温かいお声が多くて、続編を作ることになって、なんとシリーズ3まで来ました。本当に丁寧に愛情をもって作品に臨んだら、ちゃんと見ていてくれる人はいるんだなっていうのを、すごく実感しました」と笑顔を見せた。
◆小芝風花「べらぼう」で感じた“試練”
「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で吉原の“伝説の花魁”だった瀬川を演た小芝は「大河ドラマ『べらぼう』では、自分の中ですごく課題というか、乗り越えなければいけない試練がたくさんあって」と回顧。「でも台本を読むと、自分がいただいた役に感情移入しすぎて、何度同じページをめくっても涙が溢れるくらい、本当に脚本が素晴らしくて。どうやったらこの素敵な役を皆さんにお届けできるんだろうと、すごく葛藤もあったんですが、時間はかかりながらもこだわったものはしっかり届くんだなと、この作品たちを通してすごく学びました。これからもこの賞に恥じないように、ドラマ、そして時代劇にたくさん携わっていきたいなと思います。この度は本当にありがとうございました」と語っていた。
この日は橋田賞の作品として連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）、「わが家は楽し」（TBS）、「ザ・ノンフィクション」（フジテレビ）、「八月の声を運ぶ男」（NHK）、個人として小日向文世、佐藤浩市、今田美桜、野村明子賞で野崎加根子も受賞していた。舞台の地方公演で出席がかなわなかった竹内涼真はVTRでコメントを寄せていた。（modelpress編集部）
◆「第34回 橋田賞」
「橋田賞」は、人の心や人と人とのふれあいを温かく取り上げ、広く大衆に支持された番組と人に対して顕彰・助成するもの。橋田文化財団では、各TV局、モニター、橋田文化財団選考委員の推薦作品及び個人を対象に検討を重ね、受賞対象の絞込みを行い、「橋田賞」10件（野村昭子賞1件含む）、新人脚本賞3件の候補を選出する。
◆受賞者一覧
【橋田賞】
・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）
・『わが家は楽し』（TBS）
・『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ）
・『八月の声を運ぶ男』（NHK）
・小日向文世
・佐藤浩市
・小芝風花
・今田美桜
・竹内涼真
【野村昭子賞】
・岩崎加根子
【令和7年度橋田賞新人脚本賞】
＜1時間ドラマ部門／佳作＞
『コクーン』 高橋由佳
『愛或る方へ』 佐野あすか
＜短編部門／入選作＞
『へりとわらし』朝比奈千鶴
【Not Sponsored 記事】