住まいのカビを最小限に抑える工夫を紹介します。教えてくれたのは、クリンネスト1級のあゆみさん。日常的な簡単な習慣や、100円ショップのアイテムを取り入れるだけで、湿気が軽減し、掃除の負担も軽くなるといいます。浴室、クローゼット、下駄箱のカビ対策を伺いました。

浴室のカビを防ぐ、入浴後のひと工夫

カビ対策の鉄則は、原因となる「水分」を物理的に取り除くことです。

【写真】入浴後のひと手間でカビを抑える

ついカビ取り剤での除菌に頼りがちですが、じつは「浴室を乾燥させること」こそが最強の予防策！ 水分を抑えるだけでも、カビが発生する原因は減らせるんです。

入浴後、まずは壁や床にシャワーをかけて石けんカスなどの汚れを流します。そのあとに水のシャワーで浴室内の温度を下げましょう。

これだけでもカビの繁殖を抑えられるのですが、もうひとつ重要なのが、最後の「ひとふき」。スクイージー（水きり）を使って、鏡や壁の水気を落とします。余力があれば吸水性の高いクロスやタオルで、蛇口周りやカウンターの水気をふき取るとさらに効果があります。

最後にお風呂を出る人の「ついで習慣」にすれば、洗剤を使った大がかりな掃除を劇的に減らせます。家族全員が協力しやすいように浴室内にスクイージーをかけておくなど、仕組みづくりから始めてみましょう。

収納のカビ対策で抑えておきたい2つのポイント

押し入れやカラーボックス、リビングの棚などは、空気が滞留してジメジメしやすい場所。

書類やバッグをカビから守るには、置き方を少し工夫してみてください。

ポイントは、壁との間にすき間をつくること、そして、収納の下段にものをつめ込みすぎないこと。

じつは下段は空気が冷えやすく、いちばんカビが生えやすい場所なんです。とくに紙や布など、湿気を吸いやすいものをギュウギュウにつめ込まないようにすること。収納に少し余裕をもたせるだけで、カビの発生リスクが下がります。

そしてときどき、扉をあけて風を送ることも重要です。天気がいい日に扉を全開にして、扇風機やサーキュレーターで風を当てるだけでも、中の空気が入れ替わり、カビの発生を抑えることができます。

特別な道具を使わなくても、「すき間」と「風」を意識すれば、梅雨どきも安心して過ごせます。

100円ショップアイテムをつかった、ゲタ箱のカビ対策

ゲタ箱のカビ対策ですぐに実践できるのが、100円ショップで手に入る「カットできる除湿シート」を使った対策です。

このシートは、敷くことで靴の裏の湿気が直接棚板に移るのを防ぎ、消臭や防カビの効果も期待できる優れものです。ロール状で販売されていることが多く、自宅の棚板のサイズに合わせてハサミで自由に切れるため、すき間なく敷くことができます。

また、ゲタ箱で気をつけるポイントは、靴の「置き方」と「戻し方」です。

雨の日に履いた靴は、必ず玄関のたたきなどでしっかり乾かしてから収納することを徹底しましょう。湿気を含んだままゲタ箱に戻すと、ほかの靴までカビさせる原因になります。

また、ゲタ箱もほかの収納同様に余裕をもった収納が理想。ぎゅうぎゅうにつめ込まず、下段にはタンク型の除湿剤や袋入りの除湿剤を併用しながら、湿気を効率よく吸い取るのがおすすめです。

玄関をあけたときのニオイもスッキリし、気持ちよく外出できるようになりますよ。

カビが発生しやすい場所も、ちょっとしたポイントを押さえるだけで、発生を防ぎやすくなります。本格的な梅雨を迎える前に、ぜひ取り入れてみてくださいね。