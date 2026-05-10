タレント山崎怜奈（28）が、9日放送のTBSラジオの「サボリーノ presents ワタシのごほうび時間」（土曜後8・00）にゲスト出演し、アイドル活動と学業の両立を振り返った。

13年に乃木坂46の2期生として加入。その後、グループの人気はうなぎ登りになり、大きな会場でのコンサートを開催するようになっていったという。大学受験と重なった時期は「大変でした」といい、受験勉強の期間中は「3カ月だけ」休んだという。

「みんなが夏の全国ツアーみたいな、行っている間だけ、全国を回っていると学校に行けないし、先生ともコミュニケーションを取れないので、ちょっと…と思って、3カ月だけ。CD1枚の（リリースの）期間だけ休んで」

慶大に進学後も、二足のわらじは続いた。睡眠不足からか、「何回も電車を乗り過ごして、NHKに遅れそうになったりとかして」とも。「みんながメイクとか順番、全部整っているところに、駆け込みで行って、ほぼすっぴんみたいな状態で行って。衣装に着替えて歌収録とかしていた」と笑って明かした。

藤本美貴からは「帰ってからも勉強しなくちゃいけないから、夜遅くなっちゃうってことですね？」と問われた。山崎が「夜遅くどころか、徹夜してとかですね」と返すと、藤本は「え〜！？」と驚きの声を上げた。

勉強好きだという山崎。それは家庭環境の影響もあったと自己分析する。「親がすり込みで、お風呂場に世界地図を貼ったりとか、ちびまる子ちゃんの四字熟語辞典みたいな、漫画で描かれた本を渡したりとか。おばあちゃんからの誕生日プレゼントが毎回、図書カードだったり」。本好きが高じて、仕事にもつながったという。「本屋大賞の公式ファンブックにインタビューで呼ばれたりとか。本好きが仕事になっているとか。びっくり」とも打ち明けていた。