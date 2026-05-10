明日11日も全国的に晴れる所が多く、紫外線に注意が必要です。東北から九州では、昼間は半袖がちょうどよいくらいの汗ばむ陽気の所が多いでしょう。ただし、関東甲信では、午後はにわか雨の可能性があります。南西諸島は曇りや雨で、先島諸島では大雨となるおそれがあります。

明日11日も全国的に晴れて半袖日和 関東甲信はにわか雨に注意

明日11日は、高気圧の中心が東の海上へ移動するものの、北海道から九州は高気圧の勢力下で、晴れる所が多い見込みです。明日11日も日差しが多く届くため、紫外線に注意が必要です。なお、関東甲信では、午後は大気の状態が不安定となり、にわか雨や雷雨となる可能性があります。念のため、お出かけの際は折り畳み傘をお持ちください。





日中の最高気温は、東北から九州では、今日10日と大きく変わらないか、やや高くなる所が多く、最高気温25℃以上の夏日になる所が増える見込みです。朝晩は上着が必要な涼しさですが、昼間は半袖でちょうどよいくらいの汗ばむ暑さとなる所が多いでしょう。脱ぎ着しやすい服装で、気温変化に対応してください。

明日11日は先島諸島で大雨のおそれ

梅雨前線は、明日11日も南西諸島付近に停滞し、先島諸島では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。奄美や沖縄地方、宮古島では、雷雨となる所があるでしょう。八重山地方では雷を伴い激しい雨の降る所がある見込みで、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害は低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。