「完全にキャプ翼やん」「代表に呼ばれるな」21歳森保ジャパンFWがドイツ王者を翻弄！“４人包囲網”を打開する超絶プレーに賛辞続々！「神キープ」「何で出番無しだったのか意味不明」
現地５月９日に開催されたブンデスリーガの第33節で、塩貝健人が所属する16位のヴォルフスブルクが、伊藤洋輝を擁する王者バイエルンとホームで対戦。０−１で敗れた。
この一戦に74分から出場し、３試合ぶりにピッチに立った塩貝が、首位チームを相手に躍動。果敢に仕掛けてチャンスを創出する。
なかでも、圧巻だったのが90分のプレーだ。自陣でボールを奪い、そのままドリブルで一気に持ち込むと、４人に囲まれながらも最高のラストパスを供給。絶好機を創出するも、マティアス・スバンベリのシュートはポストに当たり、惜しくも同点弾とはならなかった。
このシーンに、インターネット上では、次のような声が続々と上がった。
「塩貝すげえな笑」
「うますぎる」
「完全にキャプ翼やん」
「完璧なパスじゃん」
「やっぱりいいなぁ。出たら仕事してくれそうな匂いしかしない」
「代表に呼ばれるな」
「神キープ」
「本当にワクワクする」
「メッシ並みの４人からの囲まれ方」
「このワンプレーでW杯代表の座を勝ち取る様な気がする！」
「これはさすがに決めようよ」
「塩貝出した方が絶対強いだろヴォルフスブルク」
「マジで何でここしばらく出番無しだったのか意味不明すぎるし、これを決めてくれないのも意味不明すぎる」
「そこは決めてくれ」
「１対４からのラストパスはエグい」
短時間ながら、ワールドカップのメンバー入りへアピールに成功した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】包囲するバイエルン４選手を無力化した圧巻プレー→味方が超決定機逸
この一戦に74分から出場し、３試合ぶりにピッチに立った塩貝が、首位チームを相手に躍動。果敢に仕掛けてチャンスを創出する。
なかでも、圧巻だったのが90分のプレーだ。自陣でボールを奪い、そのままドリブルで一気に持ち込むと、４人に囲まれながらも最高のラストパスを供給。絶好機を創出するも、マティアス・スバンベリのシュートはポストに当たり、惜しくも同点弾とはならなかった。
このシーンに、インターネット上では、次のような声が続々と上がった。
「うますぎる」
「完全にキャプ翼やん」
「完璧なパスじゃん」
「やっぱりいいなぁ。出たら仕事してくれそうな匂いしかしない」
「代表に呼ばれるな」
「神キープ」
「本当にワクワクする」
「メッシ並みの４人からの囲まれ方」
「このワンプレーでW杯代表の座を勝ち取る様な気がする！」
「これはさすがに決めようよ」
「塩貝出した方が絶対強いだろヴォルフスブルク」
「マジで何でここしばらく出番無しだったのか意味不明すぎるし、これを決めてくれないのも意味不明すぎる」
「そこは決めてくれ」
「１対４からのラストパスはエグい」
短時間ながら、ワールドカップのメンバー入りへアピールに成功した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】包囲するバイエルン４選手を無力化した圧巻プレー→味方が超決定機逸