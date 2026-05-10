気象予報士の穂川果音さんが5月9日、自身のインスタグラムを更新。イタリアンレストラン「Dal-matto」（ダルマット）を訪れた際のオフショットを複数枚投稿しました。



【写真を見る】【 穂川果音 】 黒ノースリーブの私服姿で 絶品イタリアンを堪能 「一瞬ボロネーゼ？？って思ってしまうくらい旨味がすごいの」





穂川さんは「久しぶりに食べたボロネーゼが美味しくて… 一瞬ボロネーゼ？？って思ってしまうくらい旨味がすごいの」と、その味を絶賛。続けて「コースでなく、アラカルト派です♡」と、こだわりの楽しみ方を明かしました。







投稿された写真には、落ち着いた照明のボックス席で、フォークを口元に運ぶ穂川さんの姿が収められています。この日の私服は、肩のラインが美しい黒のノースリーブトップス。ZARAでコーディネートしたとのことで、「ちょうど良いカジュアル感が可愛い♡」とお気に入りのポイントを綴っています。







また、独創的な黒い皿に盛り付けられたパスタのほか、鮮やかな魚とイクラの前菜、シャンパンを楽しむ様子など、食通な一面が垣間見えるカットも披露。「#イタリアン」「#foodie」のハッシュタグを添え、充実したひと時を報告しました。







この投稿に、「黒ワンピでイタリアンを食すほかのんは素敵ですね」「イタリアン大好き、素敵なお店紹介してくださるのでメモが増えます」「白ワインとぴったり合って魚料理とパスタのお料理が美味しそうですね」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】