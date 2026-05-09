急かさない・関係を切らない。男性が本命にだけ見せる“待ちの姿勢”
連絡や予定、タイミングが合わないとき。そのときの“待つ姿勢”に人の本音は表れるもの。実際、男性は本命相手に対して、無意識に“待つ姿勢”が変わっていきます。
返事を“急かさず”に待つように
男性は本命相手には、すぐに答えを求めません。返信が遅くても、予定が合わなくても、無理に急かすことなくタイミングを待ってくれるでしょう。この余裕は「関係を壊したくない」という意識から生まれます。
待ちながらも“関係をつなぐ”ための行動をする
男性はただ待つだけでなく、関係が途切れないようにも動いてくれるでしょう。軽く連絡を入れたり、話題をつないだりと、無理のない形で距離を保ってくれるはず。ここにも、あなたと“離れたくない”気持ちが出ているのです。
あなたを“見切らない”選択をする
男性は本命相手には、すぐに判断を下しません。うまく噛み合わないタイミングがあっても、そのまま終わらせず、タイミングが噛み合うまで関係を続けようとするでしょう。この“見切らない”という選択も、本命行動の１つです。
待つ姿勢には、その人の“関係への余裕と覚悟”が出るもの。急かすのか、待てるのか。どんな風に待っているかを見れば、男性の本心は自然と見えてくるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼ホント紛らわしい！男性がする「まさかの脈なし行動」とは