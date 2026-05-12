福岡で『ちいかわ』コラボカフェ開催！ 特典付き“クリームソーダ”など提供するドリンクスタンド
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とのコラボカフェ「ちいかわレストラン“討伐フェア”ドリンクスタンド」が、5月14日（木）〜6月7日（日）の期間、福岡にある「みのりカフェ福岡パルコ店」で開催される。
【写真】さすまた風フォークで討伐が楽しめるサイドメニューも！ カフェ詳細
■福岡PARCO限定メニューを提供
今回、JA全農の直営飲食店舗「みのりカフェ 福岡パルコ店」で開催されるのは、パルコ池袋PARCO店にある常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」のドリンクメニューとサイドメニューをピックアップしたドリンクスタンド。
期間中は、福岡産“博多あまおう”や大分産“かぼす”、沖縄産“マンゴー”など国産食材を取り入れた、福岡PARCO限定の「クリームソーダ」が展開され、ドリンクを注文するとオリジナルの「クリアコースター」全30種からランダムで1枚がプレゼントされる。
また、さすまた風フォークで討伐が楽しめる「虫（緑）討伐アイスデザート」や、溶岩に見立てたポテトサラダにピーマンの肉詰めにされたハチワレが乗った「ハチワレのピーマンの肉詰め」などのサイドメニューも用意。
加えて期間中は、福岡PARCO本館地下1階イベントスペースに「ちいかわレストラン」オリジナルグッズを中心に関連グッズを取りそろえた「ちいかわレストラングッズショップ」も設置され、キュートな世界観を存分に満喫可能だ。
【写真】さすまた風フォークで討伐が楽しめるサイドメニューも！ カフェ詳細
■福岡PARCO限定メニューを提供
今回、JA全農の直営飲食店舗「みのりカフェ 福岡パルコ店」で開催されるのは、パルコ池袋PARCO店にある常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」のドリンクメニューとサイドメニューをピックアップしたドリンクスタンド。
また、さすまた風フォークで討伐が楽しめる「虫（緑）討伐アイスデザート」や、溶岩に見立てたポテトサラダにピーマンの肉詰めにされたハチワレが乗った「ハチワレのピーマンの肉詰め」などのサイドメニューも用意。
加えて期間中は、福岡PARCO本館地下1階イベントスペースに「ちいかわレストラン」オリジナルグッズを中心に関連グッズを取りそろえた「ちいかわレストラングッズショップ」も設置され、キュートな世界観を存分に満喫可能だ。