“整形総額2000万超え”黒崎みさ、双子息子からの母の日プレゼント公開「額に入れて飾りたい」「個性が爆発してる」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】インフルエンサーの黒崎みさが5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の息子からの母の日プレゼントを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】整形総額2000万超え美人ママ「贈り物が既にイケメン」双子息子からの直筆プレゼント
黒崎は「母の日嬉しい」とつづり、双子の息子たちが協力して1つの花束を持つ姿を投稿。カメラに向かって微笑む子と、顔をクシャッとさせて元気いっぱいの表情を見せる子の2ショットに「表情違いすぎておもろいて笑笑」と、ツッコミを記している。
続いての投稿では、送られたピンクの花束と、紫の紙に描かれた手紙を披露。「お手紙もくれて 大事に飾ってねって言われた」と明かし、「当たり前よ」とつづっている。
この投稿にファンからは「可愛い」「素敵なプレゼント」「双子ちゃんの個性が爆発してる」「贈り物が既にイケメン」「額に入れて飾りたい」「幸せ者ですね」などの声が届いている。
黒崎は、2023年1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。2026年3月31日に離婚したことを発表した。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】整形総額2000万超え美人ママ「贈り物が既にイケメン」双子息子からの直筆プレゼント
◆黒崎みさ、双子息子からの母の日プレゼント公開
黒崎は「母の日嬉しい」とつづり、双子の息子たちが協力して1つの花束を持つ姿を投稿。カメラに向かって微笑む子と、顔をクシャッとさせて元気いっぱいの表情を見せる子の2ショットに「表情違いすぎておもろいて笑笑」と、ツッコミを記している。
◆黒崎みさの投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛い」「素敵なプレゼント」「双子ちゃんの個性が爆発してる」「贈り物が既にイケメン」「額に入れて飾りたい」「幸せ者ですね」などの声が届いている。
黒崎は、2023年1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。2026年3月31日に離婚したことを発表した。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
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