北海道の夏はルスツで遊び尽くす！遊園地・絶景・自然体験が一度に堪能できるグリーンシーズンが開幕
新緑の香りに包まれ、北海道の雄大な大地がいっそう輝きを増す季節がやってきた。新千歳空港や札幌市内から車で約90分。支笏湖(しこつこ)などの絶景を横目に快適なドライブを楽しんだ先に現れる「ルスツリゾート」では、今年も待望のグリーンシーズンが幕を開けた。冬のパウダースノーで世界的に知られるルスツだが、雪が解けたあとの季節こそ、その真価が発揮されると言っても過言ではない。2026年10月18日(日)までのグリーンシーズン期間中は、北海道最大級の遊園地、羊蹄山を望む絶景、そして五感を刺激するアクティビティなどが凝縮された“遊びの理想郷”へと姿を変える。家族連れでも、カップルでも、友人グループでも、誰と訪れても忘れられない思い出を作ることができる、“ルスツの夏”ならではの魅力を深掘りしていこう。
【写真】羊蹄パノラマテラスから望む神秘的な雲海
■“ルスツ”ってどんなところ？スキー場だけじゃない夏リゾートの全貌
ルスツリゾートと聞けば「世界有数のスキー場」を思い浮かべる人が多いだろう。しかし、雪のないグリーンシーズンも、そのスケール感は圧倒的だ。広大な敷地には、ゴルフ場、遊園地、ホテル、そしてキャンプ場までが共存し、オールインワン型のリゾートとして訪れた人を楽しませてくれる。
「冬のルスツしか知らない」という人にとって、生命力あふれる鮮やかな緑の森や、最高気温が25度前後というさわやかな気候は、この場所の新たな魅力を教えてくれるはず。湿度が低く過ごしやすい環境は、まさに避暑地として最適だ。多彩なアクティビティプログラムも充実。朝は山頂から雲海を眺め、日中はアクティブに遊び、夜は静かな森の空気の中で美食を堪能する。一カ所にいながらにして、北海道の夏を全方位から満喫することができるのだ。
■遊園地＆夏のビッグイベントに、子どもも大人も大興奮！
ルスツリゾートの夏の主役の一つが、北海道最大級を誇る遊園地だ。スリル満点の「ジェットコースター」をはじめ、多彩なアトラクションがそろい、丸一日かけても時間が足りないほど。小さな子どもが安心して遊べるキッズエリアもあり、幅広い年齢層が楽しむことができる。ホテルに隣接しているため、宿泊すれば開園と同時に飛び込んで、閉園まで遊び尽くすことができるのも魅力だ。
夏休みシーズンには、屋外スーパージャンボプールもオープン。夜には約1200発の花火が夜空を彩る「夏休みスペシャル花火大会」も開催され、昼から夜まで楽しみが途切れることがない。ナイター営業も期間限定で実施されるので、涼しい夜風の中でアトラクション体験をするのもおすすめだ。
■山頂の絶景から新スポーツまで！ルスツの大自然を全力で楽しむ
アトラクションを楽しんだあとは、ルスツのもう一つの顔である“大自然”に触れてほしい。ウエストMt.の山頂へ向かう「羊蹄ゴンドラ」に揺られること約5分。そこにある「羊蹄パノラマテラス」からは、“蝦夷富士”と呼ばれる名峰・羊蹄山を真正面に望むことができる。運がよければ幻想的な雲海に出合えることもある、天空のパワースポットだ。
また、2025年に誕生し注目を集めているのが、全米で大流行中のスポーツ「ピックルボール」の専用コート。ピックルボールとは、テニス・バドミントン・卓球の要素を組み合わせたアメリカ生まれのニュースポーツで、専用のパドルとプラスチック製の穴あきボールを使い、コンパクトなコートでラリーを楽しむもの。運動強度と安全性のバランスがよく、老若男女問わず気軽に始められる点が、世代を超えた人気の理由だ。
ルスツリゾートには、ピックルボール日本連盟公認の専用コートが全8面整備されており、北海道内では初めての本格施設。観覧席も完備されているので、プレーしない人も観戦しながら過ごすことができる。
マウンテンエリアには、ほかにも見どころが用意されている。かわいい羊たちと触れ合える「ひつじひろば」では牧羊犬による「シープドッグショー」を開催。花のみち「ル・ノンノ」に色とりどりの花が咲き誇り、まるで絵本の中に迷い込んだような景色の中、花さんぽを満喫できる。
■日帰りでもOK、泊まればもっと楽しい！チケット＆宿泊の選び方
ルスツリゾートでの滞在をとことん楽しむために、まずチケットの選び方を押さえておきたい。遊園地はもちろん羊蹄ゴンドラや室内プールなどリゾート内の施設を丸ごと堪能するなら「リゾート1日券」が最適。窓口価格で平日大人7700円、13歳以上7000円、7〜12歳6400円、4〜6歳2300円、オンライン購入なら平日大人6300円、13歳以上5800円、7〜12歳5200円、4〜6歳1900円。
札幌からの無料送迎バス「ルスツ号」(要事前予約)を利用すれば、運転の疲れを気にせず日帰り旅行も可能だ。
「1日じゃ遊び足りない！」という場合は、ぜひ宿泊も検討してみよう。遊園地に隣接する「ルスツリゾートホテル＆コンベンション」のほか、上質な滞在を叶える「ウェスティン ルスツリゾート」、スタイリッシュな「The Vale Rusutsu」、大自然の中でアウトドア体験ができる「ルスツ山はともだちキャンプ場」と、好みやスタイルに合わせて宿泊タイプを選べるのもうれしいポイント。
「広すぎてどこから遊べばいいか迷っちゃう…！」――そんな声が聞こえてくるのが、ルスツリゾートの夏。北海道の大自然に抱かれた非日常の空間で、遊園地の興奮も、絶景の感動も、動物との触れ合いも、極上の温泉も、そのすべてを体験できる。今年の夏、北海道のエネルギーを全身で受け止めたいなら、迷わずルスツへ向かうべき！そこには、日常を忘れさせてくれる、この上なく贅沢なグリーンシーズンが待っている。
ルスツリゾート
住所：北海道虻田郡留寿都村字泉川13
電話：0136-46-3111
アクセス：JR札幌駅近辺の乗車場所(加森ビル3)から専用無料バス(ルスツ号・予約制)で約2時間、新千歳空港から専用バス(ビッグランズ号・予約制)で約2時間
グリーンシーズン期間：2026年4月29日〜10月18日(日)
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■“ルスツ”ってどんなところ？スキー場だけじゃない夏リゾートの全貌
ルスツリゾートと聞けば「世界有数のスキー場」を思い浮かべる人が多いだろう。しかし、雪のないグリーンシーズンも、そのスケール感は圧倒的だ。広大な敷地には、ゴルフ場、遊園地、ホテル、そしてキャンプ場までが共存し、オールインワン型のリゾートとして訪れた人を楽しませてくれる。
「冬のルスツしか知らない」という人にとって、生命力あふれる鮮やかな緑の森や、最高気温が25度前後というさわやかな気候は、この場所の新たな魅力を教えてくれるはず。湿度が低く過ごしやすい環境は、まさに避暑地として最適だ。多彩なアクティビティプログラムも充実。朝は山頂から雲海を眺め、日中はアクティブに遊び、夜は静かな森の空気の中で美食を堪能する。一カ所にいながらにして、北海道の夏を全方位から満喫することができるのだ。
■遊園地＆夏のビッグイベントに、子どもも大人も大興奮！
ルスツリゾートの夏の主役の一つが、北海道最大級を誇る遊園地だ。スリル満点の「ジェットコースター」をはじめ、多彩なアトラクションがそろい、丸一日かけても時間が足りないほど。小さな子どもが安心して遊べるキッズエリアもあり、幅広い年齢層が楽しむことができる。ホテルに隣接しているため、宿泊すれば開園と同時に飛び込んで、閉園まで遊び尽くすことができるのも魅力だ。
夏休みシーズンには、屋外スーパージャンボプールもオープン。夜には約1200発の花火が夜空を彩る「夏休みスペシャル花火大会」も開催され、昼から夜まで楽しみが途切れることがない。ナイター営業も期間限定で実施されるので、涼しい夜風の中でアトラクション体験をするのもおすすめだ。
■山頂の絶景から新スポーツまで！ルスツの大自然を全力で楽しむ
アトラクションを楽しんだあとは、ルスツのもう一つの顔である“大自然”に触れてほしい。ウエストMt.の山頂へ向かう「羊蹄ゴンドラ」に揺られること約5分。そこにある「羊蹄パノラマテラス」からは、“蝦夷富士”と呼ばれる名峰・羊蹄山を真正面に望むことができる。運がよければ幻想的な雲海に出合えることもある、天空のパワースポットだ。
また、2025年に誕生し注目を集めているのが、全米で大流行中のスポーツ「ピックルボール」の専用コート。ピックルボールとは、テニス・バドミントン・卓球の要素を組み合わせたアメリカ生まれのニュースポーツで、専用のパドルとプラスチック製の穴あきボールを使い、コンパクトなコートでラリーを楽しむもの。運動強度と安全性のバランスがよく、老若男女問わず気軽に始められる点が、世代を超えた人気の理由だ。
ルスツリゾートには、ピックルボール日本連盟公認の専用コートが全8面整備されており、北海道内では初めての本格施設。観覧席も完備されているので、プレーしない人も観戦しながら過ごすことができる。
マウンテンエリアには、ほかにも見どころが用意されている。かわいい羊たちと触れ合える「ひつじひろば」では牧羊犬による「シープドッグショー」を開催。花のみち「ル・ノンノ」に色とりどりの花が咲き誇り、まるで絵本の中に迷い込んだような景色の中、花さんぽを満喫できる。
■日帰りでもOK、泊まればもっと楽しい！チケット＆宿泊の選び方
ルスツリゾートでの滞在をとことん楽しむために、まずチケットの選び方を押さえておきたい。遊園地はもちろん羊蹄ゴンドラや室内プールなどリゾート内の施設を丸ごと堪能するなら「リゾート1日券」が最適。窓口価格で平日大人7700円、13歳以上7000円、7〜12歳6400円、4〜6歳2300円、オンライン購入なら平日大人6300円、13歳以上5800円、7〜12歳5200円、4〜6歳1900円。
札幌からの無料送迎バス「ルスツ号」(要事前予約)を利用すれば、運転の疲れを気にせず日帰り旅行も可能だ。
「1日じゃ遊び足りない！」という場合は、ぜひ宿泊も検討してみよう。遊園地に隣接する「ルスツリゾートホテル＆コンベンション」のほか、上質な滞在を叶える「ウェスティン ルスツリゾート」、スタイリッシュな「The Vale Rusutsu」、大自然の中でアウトドア体験ができる「ルスツ山はともだちキャンプ場」と、好みやスタイルに合わせて宿泊タイプを選べるのもうれしいポイント。
「広すぎてどこから遊べばいいか迷っちゃう…！」――そんな声が聞こえてくるのが、ルスツリゾートの夏。北海道の大自然に抱かれた非日常の空間で、遊園地の興奮も、絶景の感動も、動物との触れ合いも、極上の温泉も、そのすべてを体験できる。今年の夏、北海道のエネルギーを全身で受け止めたいなら、迷わずルスツへ向かうべき！そこには、日常を忘れさせてくれる、この上なく贅沢なグリーンシーズンが待っている。
ルスツリゾート
住所：北海道虻田郡留寿都村字泉川13
電話：0136-46-3111
アクセス：JR札幌駅近辺の乗車場所(加森ビル3)から専用無料バス(ルスツ号・予約制)で約2時間、新千歳空港から専用バス(ビッグランズ号・予約制)で約2時間
グリーンシーズン期間：2026年4月29日〜10月18日(日)
取材・文＝水島彩恵
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