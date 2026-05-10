松本vs藤枝 スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節](サンアル)
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 21 富澤雅也
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 23 高麗稜太
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 18 大橋尚志
MF 36 松村厳
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[藤枝MYFC]
先発
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 2 永野修都
DF 3 鈴木翔太
DF 5 楠本卓海
MF 8 浅倉廉
MF 10 菊井悠介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 19 近藤優成
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 31 栗栖汰志
DF 22 久富良輔
DF 25 中村涼
DF 28 大森彗斗
MF 15 杉田真彦
MF 23 梶川諒太
MF 26 河本大雅
FW 7 松木駿之介
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 21 富澤雅也
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 23 高麗稜太
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
MF 18 大橋尚志
MF 36 松村厳
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[藤枝MYFC]
先発
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 2 永野修都
DF 3 鈴木翔太
DF 5 楠本卓海
MF 8 浅倉廉
MF 10 菊井悠介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 19 近藤優成
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 31 栗栖汰志
DF 22 久富良輔
DF 25 中村涼
DF 28 大森彗斗
MF 15 杉田真彦
MF 23 梶川諒太
MF 26 河本大雅
FW 7 松木駿之介
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章