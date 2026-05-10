[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節](日産ス)

※14:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 1 朴一圭

DF 2 加藤蓮

DF 13 井上太聖

DF 17 ジェイソン・キニョーネス

DF 23 宮市亮

MF 6 渡辺皓太

MF 24 近藤友喜

MF 28 山根陸

MF 30 ユーリ・アラウージョ

MF 40 天野純

FW 9 谷村海那

控え

GK 21 飯倉大樹

DF 33 諏訪間幸成

DF 35 関富貫太

MF 8 喜田拓也

MF 29 樋口有斗

FW 11 ジョルディ・クルークス

FW 19 テヴィス

FW 26 ディーン・デイビッド

FW 46 浅田大翔

監督

大島秀夫

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 2 安西幸輝

DF 3 キム・テヒョン

DF 22 濃野公人

DF 55 植田直通

MF 10 柴崎岳

MF 14 樋口雄太

MF 27 松村優太

MF 40 鈴木優磨

FW 9 レオ・セアラ

FW 19 師岡柊生

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 7 小川諒也

DF 23 津久井佳祐

DF 25 小池龍太

MF 6 三竿健斗

MF 24 林晴己

MF 71 荒木遼太郎

FW 30 吉田湊海

FW 77 チャヴリッチ

監督

鬼木達