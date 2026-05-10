横浜FMvs鹿島 スタメン発表
[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節](日産ス)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 23 宮市亮
MF 6 渡辺皓太
MF 24 近藤友喜
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
DF 35 関富貫太
MF 8 喜田拓也
MF 29 樋口有斗
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 19 テヴィス
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 10 柴崎岳
MF 14 樋口雄太
MF 27 松村優太
MF 40 鈴木優磨
FW 9 レオ・セアラ
FW 19 師岡柊生
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
DF 25 小池龍太
MF 6 三竿健斗
MF 24 林晴己
MF 71 荒木遼太郎
FW 30 吉田湊海
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 23 宮市亮
MF 6 渡辺皓太
MF 24 近藤友喜
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
DF 35 関富貫太
MF 29 樋口有斗
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 19 テヴィス
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 10 柴崎岳
MF 14 樋口雄太
MF 27 松村優太
MF 40 鈴木優磨
FW 9 レオ・セアラ
FW 19 師岡柊生
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
DF 25 小池龍太
MF 6 三竿健斗
MF 24 林晴己
MF 71 荒木遼太郎
FW 30 吉田湊海
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達