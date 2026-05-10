二宮和也（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/10】嵐の二宮和也が10日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。街中で遭遇した人物を明かし、話題を呼んでいる。

【写真】ニノが遭遇した「とんでもないオーラ」の大物

◆二宮和也、街中で大物俳優と遭遇


二宮は「さっきコンビニから出たらとんでもないオーラを感じる方を見たら岡田准一氏がいました」と街中で偶然、俳優の岡田准一と会ったことを報告。続けて「久しぶりに街で芸能人に会いました」と明かしていた。

◆二宮和也、遭遇報告に驚きの声


この投稿を受け、ファンからは「運命ですね」「オーラ半端なさそう」「偶然すぎる」「びっくり」「どんな会話したんだろう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）



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