二宮和也、大物俳優と街中で遭遇報告「とんでもないオーラ」驚きの声相次ぐ「運命ですね」「偶然すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/10】嵐の二宮和也が10日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。街中で遭遇した人物を明かし、話題を呼んでいる。
【写真】ニノが遭遇した「とんでもないオーラ」の大物
二宮は「さっきコンビニから出たらとんでもないオーラを感じる方を見たら岡田准一氏がいました」と街中で偶然、俳優の岡田准一と会ったことを報告。続けて「久しぶりに街で芸能人に会いました」と明かしていた。
この投稿を受け、ファンからは「運命ですね」「オーラ半端なさそう」「偶然すぎる」「びっくり」「どんな会話したんだろう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ニノが遭遇した「とんでもないオーラ」の大物
◆二宮和也、街中で大物俳優と遭遇
二宮は「さっきコンビニから出たらとんでもないオーラを感じる方を見たら岡田准一氏がいました」と街中で偶然、俳優の岡田准一と会ったことを報告。続けて「久しぶりに街で芸能人に会いました」と明かしていた。
◆二宮和也、遭遇報告に驚きの声
この投稿を受け、ファンからは「運命ですね」「オーラ半端なさそう」「偶然すぎる」「びっくり」「どんな会話したんだろう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
ミニナップサック作っちゃった。— 岡田准一 / JUNICHI OKADA / AISTON (@J_OKADA_AISTON) March 17, 2026
少量ですがおすそわけ。
今日TUTAYA代官山に。
まだあるのしら？ pic.twitter.com/CNKrPAQMBH
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