ドリンク全品、何杯飲んでも110円！「とりいちず」全店舗で100店舗達成記念キャンペーンを実施《5月12日まで》

大衆とり酒場「とりいちず」は、100店舗目となる越谷店のオープンを記念して、2026年5月10日から12日までの3日間、ドリンクが110円となるキャンペーンを開催します。

公式SNS（InstagramまたはX）でアクションするだけ

「とりいちず」は、焼鳥や水炊き、唐揚げ、チキン南蛮など、鶏料理を中心としたメニューを、手頃な価格で楽しめる居酒屋です。

今回の『100店舗達成記念 ドリンク100円キャンペーン』では、期間中ドリンク全品が何杯飲んでも1杯110円で楽しめる特別企画。仕事帰りの一杯や友人との飲み会、休日の昼飲みなど、さまざまなシーンに使えそうですね。

なお、参加にはSNSでの条件達成が必要です。

公式Instagramの対象投稿へのコメント、もしくは公式Xの対象投稿にいいね＆フォローすればOK。それぞれ条件達成後にキャンペーン詳細を確認できます。

シリンダー・デキャンタ・徳利・メガジョッキ・ショット等は対象外。飲み残しは正規料金が発生する場合があります。

なお、通常109円の生搾りレモンサワー・バイスサワー・強炭酸ハイボールは109円のままです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部