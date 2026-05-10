ドリンク全品、何杯飲んでも110円！「とりいちず」全店舗で100店舗達成記念キャンペーンを実施《5月12日まで》
大衆とり酒場「とりいちず」は、100店舗目となる越谷店のオープンを記念して、2026年5月10日から12日までの3日間、ドリンクが110円となるキャンペーンを開催します。
公式SNS（InstagramまたはX）でアクションするだけ
「とりいちず」は、焼鳥や水炊き、唐揚げ、チキン南蛮など、鶏料理を中心としたメニューを、手頃な価格で楽しめる居酒屋です。
今回の『100店舗達成記念 ドリンク100円キャンペーン』では、期間中ドリンク全品が何杯飲んでも1杯110円で楽しめる特別企画。仕事帰りの一杯や友人との飲み会、休日の昼飲みなど、さまざまなシーンに使えそうですね。
なお、参加にはSNSでの条件達成が必要です。
公式Instagramの対象投稿へのコメント、もしくは公式Xの対象投稿にいいね＆フォローすればOK。それぞれ条件達成後にキャンペーン詳細を確認できます。
シリンダー・デキャンタ・徳利・メガジョッキ・ショット等は対象外。飲み残しは正規料金が発生する場合があります。
なお、通常109円の生搾りレモンサワー・バイスサワー・強炭酸ハイボールは109円のままです。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部