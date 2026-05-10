スルフォラファンの副作用とは？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はMedical DOCにて『ブロッコリーなどに含まれる「スルフォラファンの副作用」とは？管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修管理栄養士：

佐藤 直美（管理栄養士）

「スルフォラファン」とは？

病院・老健・老人ホーム・障害者施設などで給食管理・調理・栄養管理・衛生管理などに携わってきました。2015年管理栄養士免許取得。

スルフォラファンは、ブロッコリーやブロッコリースプラウトなどのアブラナ科の野菜に多く含まれる、辛味をもつ成分で、植物由来の機能性成分「フィトケミカル」の一種です。必須栄養素ではありませんが、免疫力の向上、抗酸化作用、解毒作用、抗炎症作用など、健康へのさまざまな効果が期待されています。

フィトケミカルとは、植物が紫外線や外敵から身を守るために作り出す、色素・香り・辛味・苦味などの成分の総称で、人の健康にも良い影響を与えるものとして注目されています。

スルフォラファンは、植物中では「グルコラファニン」という配糖体の形で存在しており、これが「ミロシナーゼ」という酵素の働きによって加水分解されることでスルフォラファンが生成されます。

なお、スルフォラファンは熱に弱いため、加熱しすぎるとミロシナーゼの酵素活性が失われ、スルフォラファンの生成が妨げられることがあります。その点、ブロッコリースプラウトはグルコラファニンとミロシナーゼの両方を豊富に含み、生のままでも食べられるため、効率的にスルフォラファンを摂取しやすい食品として注目されています。

スルフォラファンの一日の摂取量

日本人の食事摂取基準2025年版には、スルフォラファンの一日の摂取量の基準はなく、特に決まっていませんが、ブロッコリースプラウトであれば1週間に50ｇほどが目安とされています。

毎日こまめに食べてもいいですし、スルフォラファンの効果は3日間持続するので、２～３日に一度食べると効果を持続できる可能性があります。

サプリメントなどを利用する場合は、メーカーが推奨する摂取量を守ることが大切です。

スルフォラファンを過剰摂取すると現れる副作用

消化器系の不調

過剰摂取により、お腹が張ったり、便秘になったり、下痢を引き起こすことがあります。

これらの副作用は一般的に軽度であり、摂取量を適切に調整することで回避可能です。

症状が悪化した場合、消化器系の病院を受診すると良いでしょう。サプリメントなどを利用しているときは、商品を持参すると良いでしょう。

肝臓への負担

過剰なスルフォラファンは肝臓で代謝されるため、肝臓に負担がかかる可能性があります。

症状の落ち着かせ方として、バランスのとれた食事、十分な睡眠、適度な運動、ストレスの軽減などが大切です。

症状が悪化した場合、内科や消化器内科を受診してください。必要に応じて、肝臓専門医を紹介されることもあります。

栄養バランスの乱れ

スルフォラファンは野菜に含まれる成分であり、通常の食品としての摂取で栄養バランスが崩れる可能性は低いと考えられています。しかし、サプリメントなどで偏って過剰に摂取した場合、日常的な食生活において他の栄養素の摂取が不足するなど、間接的に栄養バランスが乱れる恐れがあります。

対策としては、スルフォラファンだけに偏らず、さまざまな食品をバランスよく摂ることが重要です。万が一、体調に異変を感じた場合には、内科や消化器内科、または栄養相談外来で相談することをおすすめします。

甲状腺機能への影響

ブロッコリースプラウトに含まれるスルフォラファンは、グルコシノレートの一種であるスルフォラファングルコシノレートが体内で代謝されることで生成されます。これらのグルコシノレート由来の成分（特にイソチオシアネート類）は、ヨウ素が不足している状態で大量に摂取された場合、甲状腺ホルモンの合成を阻害する可能性があると報告されています。

そのため、甲状腺疾患（バセドウ病、橋本病、甲状腺機能低下症など）を抱えている方や、ヨウ素摂取が不十分な方は、スルフォラファンを過剰に摂取しないよう注意が必要です。

万が一、甲状腺に関わる不調（疲労感、体重増加、寒がり、首の腫れなど）を感じた場合には、内分泌内科や耳鼻咽喉科（甲状腺外来）を受診することをおすすめします。甲状腺疾患は症状が重なりやすく、専門医による正確な診断が重要です。

薬の効用への影響

スルフォラファンが豊富な野菜(ブロッコリー・ブロッコリースプラウト・キャベツなど)は、ビタミンKも比較的豊富です。

抗血液凝固剤であるワーファリンを内服されている方が過剰摂取をすると、薬の効用が減少する可能性があります。

「スルフォラファンの副作用」についてよくある質問

ここまでスルフォラファンの副作用について紹介しました。ここでは「スルフォラファンの副作用」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

スルフォラファンは脳にどんな効果がありますか？

佐藤 直美

抗酸化作用による脳の保護、炎症の抑制、神経伝達物質の調整、記憶力や認知症の改善などが期待されています。

スルフォラファンは毎日摂取しても問題ないのでしょうか？

佐藤 直美

スルフォラファンは毎日摂取しても基本的に問題ありません。ただし、過剰摂取には注意が必要です。妊娠中や授乳中の方、特定の疾患をお持ちの方、また、消化器系の不調がある場合は、摂取量に気を付ける必要があります。

まとめ

スルフォラファンは一般的に副作用が少ないとされていますが、過剰摂取により、お腹の張りや便秘、下痢などの消化器系の不調を引き起こす可能性があります。また、妊娠中や授乳中の方、特定の疾患を持つ方は、摂取前に医師に相談することが推奨されています。

スルフォラファンは、ブロッコリーやブロッコリースプラウトなどに含まれる成分で、抗酸化作用や解毒作用、抗炎症作用などが期待されています。しかし、過剰摂取は体に悪影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。サプリメントなどを利用する場合は、メーカーが推奨する摂取量を守ることが大切です。

「スルフォラファン」と関連する病気

「スルフォラファン」と関連する病気は11個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系の病気

糖尿病

がん

肝機能障害

胃炎

胃潰瘍統合失調症

炎症性腸疾患(IBD)

肥満

婦人科の病気

「スルフォラファン」と関連する症状

子宮内膜症子宮筋腫月経困難症

「スルフォラファン」と関連している、似ている症状は７個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

お腹の張り

便秘

下痢

吐き気倦怠感過呼吸

中途覚醒

参考文献

ブロッコリースプラウトとは？栄養素や効能・選び方と保存方法！|日本安全食料料理協会【JSFCA】

スルフォラファンとは？｜村上農園を知る