しんじが将来の夢について明かし、参加者たちを驚かせた。

【映像】石丸伸二の今の仕事と将来の夢

5月9日（土）夜10時より放送のABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別番組『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。今回はその特別版で、石丸伸二を2泊3日の恋愛番組に置いてきたらどんな顔を見せるのかを観察し浮かんできた謎について考察する番組となっている。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、婚活・恋愛コンサルタントの勝倉千尋氏。

共同生活の初日、参加者の前でしんじは「今の仕事はReHacQ九州を手伝ってます。メディアの手伝いですね」と自己紹介。そして「将来の夢は……総理大臣』って、みんなが言えるような社会になったらいいなと思って」と語り、周囲を驚かせた。

その理由について「今がそうなってないから。確か、政治家やってる奴って、大体おかしい」と持論を展開。さらに「で、もう一個、勝手な持論があって。『恋リアに出る奴も、大体おかしい』」と断言し、自らをも含めた参加者全員を笑いに包んだ。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。