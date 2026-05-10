「やりがいがある仕事を任されている」。山口蛍の決心。長崎がビッグクラブになっていく過程で、自分に何ができるか

「やりがいがある仕事を任されている」。山口蛍の決心。長崎がビッグクラブになっていく過程で、自分に何ができるか