ピュレグミ×リラックマの限定コラボ♡甘ずっぱい癒し雑貨が登場

カンロの人気グミ「ピュレグミ」と、幅広い世代に愛される「リラックマ」が夢のコラボレーション♡甘ずっぱいピュレグミを楽しむリラックマたちが、ぬいぐるみや雑貨になって登場します。爽やかなフルーツカラーと、見ているだけで癒されるデザインは、毎日にときめきをプラスしてくれそう。ロフト限定で発売される、この特別なコレクションをぜひチェックしてみてください♪

甘ずっぱい世界観がかわいすぎる♡

「ピュレグミ×リラックマ」のコラボアイテムは、2026年5月16日（土）より全国のロフト（一部店舗除く）にて発売開始。さらに、5月18日（月）10時からはサンエックスネットショップでも販売されます。

今回のコラボでは、ピュレグミらしいフルーティで爽やかなカラーリングをベースに、リラックマたちがピュレグミを楽しむ姿をデザイン。

ハート型グミのキュートな世界観と、リラックマの癒し感が絶妙にマッチした、ファン必見のラインナップになっています。

2002年発売の「ピュレグミ」と、2003年に誕生した「リラックマ」。20年以上愛され続ける人気者同士のコラボだからこそ、どこか懐かしくも新鮮な魅力を感じられます♡

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ぬいぐるみ＆雑貨ラインナップ

今回登場するアイテムは、ぬいぐるみから日常使いしやすい雑貨まで幅広く展開されます。

「ぬいぐるみ リラックマ・コリラックマ」は各3,960円（税込）。ふんわりとした優しいカラーと、ピュレグミモチーフのデザインがポイントです。

「ぬいぐるみ キイロイトリ」は3,740円（税込）。ころんとしたフォルムが愛らしく、お部屋に飾るだけでも癒されそう♪

さらに、「ぶらさげぬいぐるみ」は各3,080円（税込）で登場。バッグにつけて一緒にお出かけしたくなる可愛さです。

文房具や小物類も充実しており、「ブロックメモ」は各715円（税込）。

「クリアホルダーセット」は880円（税込）でA4サイズ2枚入り、「ミニタオル」「巾着」「ヘアクリップ」は各880円（税込）。

「アクリルキーホルダー」は各935円（税込）です。

また、「クリアハート窓付ポーチ」は2,640円（税込）。ハート型のクリア窓デザインがピュレグミらしさ満点で、コスメや小物入れとしても活躍してくれます。

「トートバッグ」は3,520円（税込）で、普段使いしやすいサイズ感。フルーティなカラーリングがコーデのアクセントにもなりそうです。

ロフト



発売日：2026年5月16日（土）

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

※品切れの場合もございます。予めご了承ください。

※一部店舗では発売日がずれる場合がございますのでご了承ください。

サンエックスネットショップ



発売日：2026年5月18日（月）10時

癒しとときめきを毎日に♪

見ているだけで気分が上がる「ピュレグミ×リラックマ」のコラボアイテムは、自分用にはもちろん、ギフトにもぴったりな可愛さ♡

日常にそっと寄り添ってくれる癒しアイテムとして、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

お気に入りのアイテムを見つけて、甘ずっぱいトキメキに包まれる毎日を楽しんでください♪